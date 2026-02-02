Entra en servicio el nuevo contrato de la grúa municipal de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona activa este lunes el nuevo contrato del servicio de grúa municipal, que pasa a ser gestionado por la empresa Builders 2015. El nuevo acuerdo regula la inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública, su traslado al depósito municipal, así como la gestión auxiliar del equipamiento y el cobro de las tasas correspondientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el control del servicio.

El intendente jefe de la Guardia Urbana de Tarragona, Manel Vázquez, destaca que esta puesta en marcha «permite modernizar y agilizar un servicio muy importante para el buen funcionamiento de la movilidad urbana». En este sentido, ha recordado que desde el mismo momento en que finalizó el anterior contrato, la policía tarraconense asumió directamente la gestión del depósito y la retirada de vehículos de la vía pública, «hecho que garantizó la continuidad del servicio y la respuesta a las necesidades diarias».

La nueva adjudicación incorpora mejoras en los mecanismos de control y seguimiento del servicio, con el objetivo de optimizar tanto la gestión del depósito como la retirada de vehículos. El contrato también garantiza que la ciudad dispondrá de una grúa operativa las 24 horas del día y de una segunda unidad de apoyo, activa de lunes a sábado de 7 a 13 h y de lunes a viernes de 15 a 21 h, ya que son las franjas donde se concentra más demanda de este servicio.

Otra mejora relevante es que los agentes ya no tendrán que acompañar presencialmente la grúa, excepto en los servicios que lo requieran expresamente. Las grúas dispondrán de una hoja de ruta establecida por la Guardia Urbana, con zonas y puntos de interés prioritarios por varios motivos —estacionamientos incorrectos, vehículos en doble fila, atropellos o incidencias que afecten a la visibilidad y la seguridad vial. Paralelamente, incorporarán una parte de operativa autónoma que les permitirá detectar infracciones. En estos casos, la retirada del vehículo se hará una vez un agente, desde la comisaría, valide el servicio mediante una aplicación después de revisar las imágenes enviadas por el operario.

Vázquez subraya que el servicio de grúa se refuerza con un vehículo adicional porque «tenemos que velar por la seguridad vial y evitar atropellos, que a menudo están relacionados con malos estacionamientos en pasos de peatones, aceras o calles de circulación que limitan la visión de los conductores sobre lo que pasa a la vía pública». También observación que se pondrá un énfasis especial en los estacionamientos indebidos en las zonas de carga y descarga, paradas de taxi, espacios reservados para motocicletas -que algunos son ocupados por turismos- y plazas destinadas a personas con discapacidad o movilidad reducida.