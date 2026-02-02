Cruz Roja reparte más de 3.400 juguetes entre 850 niños de la provincia de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cruz Roja Joventut ha cerrado una nueva edición de la Campaña de Juguetes ‘Els seus drets en joc' con un total de 3.453 juguetes repartidos entre 850 niños y adolescentes vulnerables de la demarcación de Tarragona.

Un año más, esta campaña ha alcanzado un doble objetivo: distribuir juguetes nuevos, educativos, cooperativos, no bélicos ni sexistas, y promover el derecho al juego entre toda la infancia. Todo eso gracias a la colaboración ciudadana y al tejido empresarial, así como el apoyo de las 50 personas voluntarias de Cruz Roja Juventud que han participado y que ha permitido llegar en las diferentes comarcas de Tarragona.

Con el objetivo de sensibilizar sobre el valor educativo del juego, en el Tarragonès se han llevado a cabo 12 actividades de sensibilización. Esta parte del proyecto tiene cada vez más peso para la organización, vista la importancia de hacer pedagogía y que más personas valoren y velen por el derecho al juego de los niños y jóvenes sea cuál sea su situación.

Diferentes formas de colaboración

El apoyo de particulares, empresas, entidades y administraciones se ha convertido en clave. A lo largo de la campaña se han habilitado múltiples puntos de recogida en toda la Provincia de Tarragona donde la población ha depositado juegos y juguetes de diferentes franjas de edad.

El juego, fundamental contra el aislamiento social

La campaña de juguetes se enmarca en el proyecto ‘El juguete educativo’, que Cree Roja Juventud lleva a término durante todo el año para sensibilizar sobre el valor educativo del juego y el derecho de los niños y jóvenes a jugar. Por eso, los juguetes repartidos son nuevos - ya que todos los niños y adolescentes tienen derecho a estrenar un juguete independientemente de la situación económica de sus familias-, no bélicas, educativas, no sexistas, sostenibles y que, preferentemente, fomenten el juego cooperativo.

El juego es un elemento esencial para garantizar el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Este favorece no tan sólo el desarrollo intelectual y motriz del niño sino que ocurre un eje de socialización fundamental en las diferentes etapas del crecimiento. Ante el riesgo de aislamiento social que puede acompañar a los niños en situación de vulnerabilidad, la organización apuesta por el derecho al juego como una herramienta de contención y reversión de esta situación que afecta a la infancia en riesgo.