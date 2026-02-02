Diari Més

Cruz Roja reparte más de 3.400 juguetes entre 850 niños de la provincia de Tarragona

La campaña ‘Els seus drets en joc’ distribuye juguetes educativos en la provincia gracias a la solidaridad ciudadana

Cruz Roja Joventut ha cerrado una nueva edición de la Campaña de Juguetes ‘Els seus drets en joc' con un total de 3.453 juguetes repartidos entre 850 niños y adolescentes vulnerables de la demarcación de Tarragona.

Un año más, esta campaña ha alcanzado un doble objetivo: distribuir juguetes nuevos, educativos, cooperativos, no bélicos ni sexistas, y promover el derecho al juego entre toda la infancia. Todo eso gracias a la colaboración ciudadana y al tejido empresarial, así como el apoyo de las 50 personas voluntarias de Cruz Roja Juventud que han participado y que ha permitido llegar en las diferentes comarcas de Tarragona.

Con el objetivo de sensibilizar sobre el valor educativo del juego, en el Tarragonès se han llevado a cabo 12 actividades de sensibilización. Esta parte del proyecto tiene cada vez más peso para la organización, vista la importancia de hacer pedagogía y que más personas valoren y velen por el derecho al juego de los niños y jóvenes sea cuál sea su situación.

Diferentes formas de colaboración

El apoyo de particulares, empresas, entidades y administraciones se ha convertido en clave. A lo largo de la campaña se han habilitado múltiples puntos de recogida en toda la Provincia de Tarragona donde la población ha depositado juegos y juguetes de diferentes franjas de edad.

El juego, fundamental contra el aislamiento social

La campaña de juguetes se enmarca en el proyecto ‘El juguete educativo’, que Cree Roja Juventud lleva a término durante todo el año para sensibilizar sobre el valor educativo del juego y el derecho de los niños y jóvenes a jugar. Por eso, los juguetes repartidos son nuevos - ya que todos los niños y adolescentes tienen derecho a estrenar un juguete independientemente de la situación económica de sus familias-, no bélicas, educativas, no sexistas, sostenibles y que, preferentemente, fomenten el juego cooperativo.

El juego es un elemento esencial para garantizar el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Este favorece no tan sólo el desarrollo intelectual y motriz del niño sino que ocurre un eje de socialización fundamental en las diferentes etapas del crecimiento. Ante el riesgo de aislamiento social que puede acompañar a los niños en situación de vulnerabilidad, la organización apuesta por el derecho al juego como una herramienta de contención y reversión de esta situación que afecta a la infancia en riesgo.

