En Comú Podem recopila 1.000 cartas ciudadanas para parar el proyecto de los Morrots

En Comú Podem da un nuevo paso en la campaña para parar el proyecto de los Morrots de la Savinosa. La formación ha reunido 1.000 cartas enviadas por la ciudadanía a los responsables políticos del proyecto (Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona y el Gobierno del Estado).

Para En Comú Podem, se trata de una «movilización ciudadana masiva e inédita» en torno a un conflicto ambiental en la ciudad que «evidencia la magnitud del rechazo social» a una actuación que amenaza uno de los últimos tramos vírgenes del litoral tarraconense.

La formación recuerda que el litoral de Tarragona está en peligro. Después de muchas reuniones, varias propuestas y estudios a lo largo de los últimos años, se ha acabado imponiendo la construcción de una vía de cinco metros de anchura junto al mar, impulsado por la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aseguran que esta infraestructura supondría la destrucción de hábitats naturales únicos, pondría en riesgo especies endémicas protegidas como el Limonium gibertii y alteraría de manera irreversible el equilibrio ecológico de uno de los últimos tramos vírgenes de nuestro litoral.

Además, alertan de que esta actuación es sólo la primera fase de un proyecto que hace seis años que colea y que podría desembocar en futuras intervenciones todavía más agresivas, vinculadas a la urbanización y a la masificación turística de un paraje natural excepcional. «Si no lo detenemos ahora, las siguientes fases serán más agresivas y el daño será irreparable», advierten.

«La respuesta ha sido tan contundente que deja claro que no estamos ante una protesta minoritaria, sino de una preocupación compartida por centenares de personas que aman este territorio», remarcan desde la formación. «Que en pocos días se hayan enviado 1.000 cartas es toda una sacudida política», añaden.

En Comú Podem subraya que la campaña no se detiene aquí y que ahora la estrategia es ampliar todavía más la presión hasta conseguir la paralización definitiva del proyecto.

En este sentido, la formación también reclama un cambio de actitud por parte de las instituciones implicadas y una mesa de diálogo con las entidades.

Por eso, hacen un nuevo llamamiento todas aquellas personas que todavía no han participado: «enviar la carta es rápido, sencillo y puede marcar la diferencia».

Finalmente, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha querido agradecer explícitamente el compromiso de la ciudadanía. Y ha finalizado «tenemos que seguir apretando, seguir sumando voces y seguir defendiendo los Morrots hasta que este proyecto quede definitivamente parado».