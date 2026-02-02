Cataluña afronta un febrero lleno de movilizaciones y con un Gobierno que vive la primera crisis

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Febrer nou cares té. El popular dicho, utilizado habitualmente para hablar del tiempo, puede este año también servir para analizar la situación sociopolítica de Cataluña. Después de un enero que arrancó con grandes movilizaciones de campesinos y pescadores y de una crisis absoluta del sistema de Rodalies, los presagios para el Gobierno de la Generalitat no mejoran este mes. Los usuarios y diferentes entidades saldrán a protestar por|para las carencias en los trenes, mientras los maquinistas también reclamen más seguridad. Mientras tanto, otros colectivos como los médicos o los profesores se manifestarán para pedir mejoras en sus condiciones laborales.

Barcelona acogerá este sábado dos grandes movilizaciones relacionadas con la crisis ferroviaria. La Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República han convocado una marcha por la mañana para denunciar el deterioro de los servicios públicos, l'~espoli fiscal» y lo que los convocantes califican de «mal gobierno». Por la tarde, las plataformas de usuarios del tren han convocado una manifestación unitaria que partirá de la Estación de Francia y acabará a la plaza de Sant Jaume. Entre las entidades convocantes está la Asociación Promoción del Transporte Público, Dignidad en las Vías, Defendemos el tren del Ampurdán, Salvamos el R2 Norte y otras plataformas locales. Los maquinistas irán a la huelga los días 9,10 y 11 de febrero a todas las empresas ferroviarias españolas. Después de los trágicos accidentes, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios reclaman que se implementen protocolos de prevención ante emergencias meteorológicas, entre otras cuestiones.

Mientras el ejecutivo de Salvador Illa, todavía recuperándose, tenga que aguantar las regañadas en la calle, buscará reanudar las conversaciones con ERC y los Comunes para poder empezar las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.

Misión presupuestos

Así lo aseguró el sábado el conseller de la Presidencia en funciones de presidente, Albert Dalmau, quien defendió que «una lección que aprendemos de estos días es que el país necesita presupuestos» para «tener los trenes», entre otras cuestiones. Sea como sea, el descontento de una parte de la sociedad catalana va más allá de los trenes. Los principales sindicatos educativos de Cataluña han convocado una huelga a los centros del país para el 11 de febrero. Les organizaciones denuncian el estancamiento de las negociaciones con el Departamento de Educación y reclaman un aumento salarial. Otro colectivo que ha subido la voz recientemente y se ha movilizado a menudo es el de los médicos. En este sentido, el sindicato Médicos de Cataluña ha convocado dos días de huelga de facultativos los días 16 y 20 de febrero. Les paradas coinciden con la huelga de cinco días convocada a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Les reivindicaciones de los médicos son amplias: reducción de la jornada laboral, eliminación de las guardias de 24 horas, mejora de las condiciones de contratación y un espacio propio de negociación donde|dónde se pacten de manera vinculante los aspectos que afectan específicamente a la profesión médica.

Los docentes han convocado una huelga a los centros educativos el día 11

Calma rota

Con todo, el Gobierno de Isla vive su primera gran crisis con los trenes. La vergonzosa situación en las vías ha roto el mensaje de calma y convivencia que hizo llegar al PSC en el Palau de la Generalitat. Ahora, se tiene que arremangar para intentar calmar la indignación de muchos ciudadanos y salir bien parado. La oposición moja pan y buscará debilitar al ejecutivo. Qui tus pel febrer, tossirà pel març i a l'abril també.