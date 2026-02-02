CaixaBank y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona renuevan el acuerdo de colaboración para reforzar el apoyo financiero al colectivo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

CaixaBank y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona han formalizado la renovación de su convenio de colaboración con la voluntad de seguir ofreciendo condiciones financieras ventajosas tanto a las farmacias como a los profesionales colegiados del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre

El acuerdo renovado tendrá vigencia hasta el 2027 y contempla mejoras en la gestión cotidiana de las cuentas de los farmacéuticos colegiados, así como condiciones preferentes en materia de financiación. En este sentido, se refuerza la oferta de productos y soluciones de crédito a corto plazo adaptadas a las necesidades específicas del sector.

Dentro del marco del convenio, se mantiene el servicio de confirming, que permite en las farmacias anticipar el cobro de la facturación de medicamentos y productos farmacéuticos del CatSalut. Con respecto a los terminales de punto de venta, el acuerdo incluye tarifas competitivas e impulsa especialmente la implantación de TPV virtuales.

El convenio ha sido firmado por el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona, Antoni Veciana, y por el director territorial de CaixaBank en Cataluña, Josep Mª Gonzàlez. A través de este acuerdo, todos los colegiados pueden acceder a una propuesta específica de productos y servicios financieros orientados al ahorro y a la financiación, con ventajas adicionales en función del grado de vinculación con la entidad.

Durante el acto de firma, Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank en Cataluña, ha destacado el compromiso de la entidad con el sector farmacéutico, que ha calificado de estratégico, y ha subrayado «la voluntad de CaixaBank de contribuir a fortalecer la competitividad del colectivo farmacéutico mediante soluciones financieras diseñadas específicamente para dar respuesta a sus necesidades».