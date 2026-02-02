«Antes de acabar el mandato, queremos firmar el convenio para que Tarragona tenga Parador Nacional»

Rubén Viñuales tomó posesión como alcalde de Tarragona en junio del 2023 y, este 2026, afronta su último año completo de mandato.Gerard Marti Roig

Empieza el último año completo de mandato antes de las elecciones del 2027. ¿Qué objetivos se marca?

«Este 2026 será el de la ejecución de los proyectos. Especialmente, los que están financiados con fondo Next Generation, como los 192 pisos públicos del PP-10. Además, estará todo el despliegue de los nuevos contactos de la basura, la brigada de intervención rápida y la jardinería; el plan de asfaltado con millón y medio euros más; la renovación de la flota de autobuses con 12 millones y el refuerzo de la seguridad pública con la comisaría de Battestini. Además, seguiremos avanzando con el proyecto Tabacalera, que nos hace mucha ilusión».

Este año llegará el Tour de Francia a la ciudad...

«Todo lo que he mencionado pasará en un 2026 que será histórico también a nivel deportivo. No sólo con el inicio de etapa del Tour de Francia en Tarragona, sino también con el Europeo de Triatlón, la Copa de la Reina de baloncesto, el Special Olympics o el Mundial de Trial».

Para este primer semestre, se marcaron la aprobación inicial del POUM, pero las negociaciones con los grupos municipales no se han reanudado todavía. ¿Mantienen el calendario previsto?

«Lo que queremos es cerrar la aprobación inicial durante este año. Los cambios de criterio de la Agencia Catalana del Agua, fruto de la DANA, han provocado que el estudio de inundabilidad tarde más en llegar. Pero este informe ya está y, ahora, estamos viendo la viabilidad económica de cada uno de los sectores. No queremos un dibujo bonito, sino pragmático para que los promotores y promotoras quieran desarrollarlo».

¿Pondrán líneas rojas?

«No, pero queremos que haya un crecimiento homogéneo en toda la ciudad y no se acumule sólo a una parte».

¿Cómo avanzan las negociaciones con Exolum —antigua CLH- para que se marche del polígono Francolí?

«Todavía estamos negociando la cuantía. Obviamente, Exolum pretende sacar el beneficio que considera oportuno, pero nosotros tenemos que velar por los intereses públicos. No queremos que haya un Manhattan en la desembocadura del río. Creo que ellos lo entienden y seguimos trabajando para llegar a un punto satisfactorio para las dos partes».

¿Cerrarán un acuerdo antes de acabar en el 2026?

«Tendría que ser este año. Ambas partes tienen ganas. La administración tiene tiempo, pero las empresas tienen menos y creo que les interesa encontrar una solución».

El patrimonio y el turismo

¿Cuándo empezará a caminar el nuevo Consorcio del Patrimonio Romano de Tarraco?

No para de haber reuniones. Ahora estamos con el anexo económico y el del personal. También sacaremos el concurso para encontrar director general y gerente. La intención es hacer una oferta muy estimulante a nivel internacional y que vengan los mejores. En el 2027, tendría que empezar la vida del Consorcio».

En la campaña electoral, se comprometió a abrir la Font dels Lleons al público. ¿Está en contacto con el propietario?

«Hablamos con el señor Martorell, a quien agradecemos su predisposición para que aquello no quede cerrado. Aquí tenemos un papel terciario porque es la Generalitat quien tiene las negociaciones con el propietario, pero nosotros estaremos. Deseo enfáticamente que se entiendan y tengo constancia que la cosa va mejorando exponencialmente, pero falta cerrar la fórmula».

También prometió la recuperación de las Termas de Sant Miquel.

«En este caso, el problema es un tema urbanístico. Hay una parte que ya es visitable, pero hay otra que actualmente es un parking. Hace años, se intentó una permuta. El Consorcio nos puede ayudar con estas cosas».

El Gobierno de la Generalitat ha acordado aumentar la tasa turística en abril. ¿Aplicarán un recargo municipal en Tarragona?

«Lo decidiremos de la mano del sector. Queremos un turismo de calidad que deje dinero en la ciudad y genere empleo. Pero sabemos que eso supone también un gasto de recursos públicos; así que, filosóficamente, estamos totalmente de acuerdo con la aplicación de un recargo municipal. No creemos que tenga que ser un obstáculo para los visitantes, si es un precio razonable».

La presidenta de la Cámara de Comercio, Laura Roigé, cargó contra usted para no declarar la ciudad como municipio turístico.

«Tenemos unos dos millones de pernoctaciones el año y cada vez va a mejor. Tenemos turismo todo el año y la gente tiene derecho a descansar. Les tiendas de menos de 400 m2 ya pueden abrir los domingos y no quieren porque no les sale a cuenta. Si lo que quieren es que las grandes superficies lo puedan hacer, pues no. No es ser tozudo por un capricho, sino por convicción. Los sindicatos y PIMEC ya han salido en contra de su propuesta».

¿Lo sorprendió la actitud mostrada por Roigé?

«Fueron las formas. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con muchísima gente o con muchísimas cosas, pero siempre tengo respeto personal e institucional. Es lo que se espera de un representante de un organismo. Y lamento mucho las palabras que tuvo hacia la ViaT, cuándo dijo que eran cuatro gatos y dos peluqueras. La asociación agrupa más de un centenar de negocios de nuestra ciudad. Son gente honrada, que trabaja mucho y se merece más respeto».

En las últimas semanas, también ha recibido reproches por parte del alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, por la polémica de los autobuses.

«Puedo entender la opinión del compañero y amigo alcalde de la Canonja y la respeto muchísimo. Sólo tengo palabras de aprecio capa a él y yo, en ningún momento, he hecho ninguna declaración respondiendo. Buscamos la manera legal de seguir prestando el servicio. Simplemente, hemos hecho la cuantificación del kilómetro para un transporte urbano, el cual para en muchos lugares. El coste se fija con los mismos criterios del ATM, no se gana ni se pierde. Lo único que queremos es ayudar en la Canonja y, si necesitan más servicio, se nos encontrarán siempre».

Inestabilidad en España

El Estado ha adquirido diferentes compromisos con Tarragona este mandato, como la inversión por la Biblioteca pública. ¿Le preocupa que se convoquen elecciones anticipadas y haya un cambio de Gobierno?

«Confío plenamente en el Presidente Sánchez, que no sólo aguantará, sino que está haciendo un gran trabajo. Sólo hay que ver las cifras económicas. Igualmente, trabajamos para ligarlo todo y creo que lo haremos porque son buenas propuestas. Eso sí, que animaría a partidos como Juntos, que hacen gala de la Biblioteca, que voten los presupuestos del Estado para que sea una realidad».

¿Cuándo se cerrará el acuerdo con el ejecutivo español para que Tarragona tenga Parador Nacional?

«Esperamos que, antes de acabar el mandato, se firme el convenio. La ubicación todavía no está definida al 100%. Cuando nos reunimos las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, todas tienen Parador menos Baeza, San Cristóbal de la Laguna y Tarragona. Eso no tiene sentido».

¿Casa el Arcediano sigue siendo la opción preferente?

«Tengo plan A, B y C. Lo que quiero es un Parador en un lugar que sea icónico, que genere sitios de trabajo y una oferta hotelera que no tenemos actualmente».

Tarragona ha vuelto a ser una de las grandes damnificadas por la crisis ferroviaria. ¿Cómo valora la gestión de Rodalies de los últimos días?

«Cuando oigo que alguien pide la dimisión de la consejera Paneque, no salgo de mi perplejidad. La Generalitat no es la competente. Tampoco entiendo que el PP se queje de la falta de inversión a Cataluña y, hace dos semanas, se opusiera al pacto para la financiación La falta de inversión histórica es cierta y, además, cada vez hay más pasajeros. La Generalitat está haciendo todo el que puede y más. Piense que se están construyendo los vagones de alta capacidad y se está pensando en sistemas alternativos para poder unir diferentes municipios, como el Tramcamp. También se está trabajando con la nueva empresa mixta».

¿Se volverá a presentar a la alcaldía de Tarragona en las elecciones del 2027?

«Si los compañeros y compañeras del partido me escogen, seré el candidato del PSC. Tengo 42 años, me veo joven, con fuerza y con experiencia fruto de estos años que he crecido como alcalde. Lo mejor de nuestro proyecto todavía está por llegar».