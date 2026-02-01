Detienen en Tarragona a dos hombres que escondían 60 kg de marihuana en el doble fondo de un camión

Imagen de la droga intervenida en Tarragona por los Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Baix Camp-Priorat detuvieron el jueves a dos hombres, de 41 y 44 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 18.00 horas, cuando patrullas de tráfico pararon por indicación de los investigadores un camión que transportaba marihuana en la AP-7, en el punto kilométrico 247, a la altura de Tarragona.

Les detenciones forman parte de una investigación sobre un grupo criminal que almacenaba marihuana en una nave en la Selva del Camp (Baix Camp) con el objetivo de exportarla a Europa.

Durante la investigación, los agentes detectaron movimientos sospechosos de vehículos y personas en la nave. El jueves al mediodía vieron a tres hombres bajar de una furgoneta y de un turismo, que poco después se marcharon con la furgoneta.

Acto seguido, de la nave salió un camión con un remolque, que poco después cambió por otro. Inmediatamente, los agentes iniciaron un seguimiento del vehículo hasta que este se incorporó a la AP-7.

Gracias a la coordinación del cabo de turno regional operativa (CTRO), se desplegó un amplio dispositivo policial que permitió a las patrullas de tráfico parar el camión con seguridad.

Una vez interceptado, los agentes identificaron el conductor y el acompañante, que ofrecieron respuestas evasivas e incoherentes sobre la carga que transportaban.

Al abrir el remolque, los agentes de tráfico detectaron que la pared posterior presentaba signos claros de manipulación. Al medir la longitud exterior e interior, constataron una diferencia anómala de más de 50 centímetros.

Ante estas evidencias, sospecharon de la existencia de un doble fondo y activaron a los Bombers de la Generalitat para que abrieran la pared y comprobaran el interior. Una vez abierta, localizaron cuatro abarrotes con un total de 58 bolsas que contenían 60 kilos de ovillos de marihuana envasados al vacío.

La droga intervenida tendría un valor aproximado de 120.000 euros en el mercado ilegal, una cantidad que podría duplicarse en su distribución en otros países europeos.

Por todo ello, los Mossos d'Esquadra detuvieron el conductor del camión y su acompañante como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Aquella misma noche, agentes de la Unidad de Investigación de Reus efectuaron una entrada y cacheo en la nave de la Selva del Camp, donde intervinieron documentación personal vinculada al grupo criminal, así como inhibidores de frecuencia y rastreadores GPS.

Finalmente, los investigadores solicitaron el cambio de partido judicial y los dos detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.