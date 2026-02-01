Muere un hombre con movilidad reducida en un incendio de vivienda en el centro de Tarragona

Un hombre de edad avanzada y con movilidad reducida ha muerto este domingo al mediodía en un incendio de vivienda en el centro de Tarragona, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

El aviso del fuego se ha recibido a las 13.46 horas en una casa aislada en el número 12 de la calle Mossèn Salvador Ritort i Faus, a los conocidos como 'Chalets de la Salle'. El incendio se habría originado en la chimenea del inmueble y, posteriormente, se ha extendido a un sofá.

Dos personas estaban en el interior del domicilio y sólo una ha podido salir y alertar a los servicios de emergencias. Cuatro dotaciones de los Bomberos se han desplazado a la zona, han extinguido rápidamente el fuego y han localizado el cuerpo sin vida del hombre.

Posteriormente, se han hecho tareas de ventilación, ya que toda la casa ha quedado afectada por el humo. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado 3 ambulancias y una unidad de psicólogos, ha atendido en estado leve a una mujer de 78 años. Los Mossos d'Esquadra han activado siete patrullas y se han hecho cargo de la investigación.

Quatre morts al gener per incendis d'habitatge

Durante el mes de enero cuatro personas han muerto en Cataluña a consecuencia de incendios en vivienda. El 7 de enero se produjeron dos víctimas mortales: un hombre de 77 años en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y otro, de 54 años, en Constantí (Tarragonès). El 13 de enero murió una mujer de 89 años en el distrito de Horta Guinardó de Barcelona. Y el 29 de enero perdió la vida a una mujer en un incendio con deflagración en una casa de Breda (Selva).

El año 2025 un total de 24 personas murieron a causa de incendios de vivienda en Cataluña, cinco de las cuales en la ciudad de Barcelona. Les personas mayores son uno del perfil de más riesgo cuando se declara fuego en un edificio. Siete personas de edad avanzada y otra con movilidad reducida murieron en su casa después de que se declaró un incendio.