Los vecinos de los bloques de colores de Campclar se reunirán con Salvador Illa próximamente

Tarragona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá próximamente con los vecinos de los conocidos como bloques de colores de Campclar. Este encuentro tiene que servir para que los residentes de una de las zonas más degradadas del barrio de Ponent hagan llegar su descontento por la situación que viven desde hace años. Y es que gran parte de los inmuebles situados entre las calles Riu Onyar, Riu Llobregat y Río Brugent son propiedad de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Este encuentro, solicitado por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, estaba programada para «la semana pasada», pero se aplazó a causa de los problemas de salud de Illa. «Hay una falta de inversión histórica en estos bloques», señaló ayer el alcalde, quien añadía que «Campclar es absolutamente olvidado en muchas ocasiones por la Generalitat». En este sentido, explicó que el presidente del Gobierno «ha paseado por el barrio» y «ha quedado alucinado» cuándo le han comunicado que es competencia de la Agencia de la Vivienda. «No es habitual que la Generalitat dé audiencia a un grupo de vecinos, pero es que saben que alguna cosa tiene que pasar», dijo.

Viñuales, que estará presente en la reunión que se producirá en Barcelona, explicó también que el Ayuntamiento presentó un convenio para acondicionar la plaza que conecta los bloques de colores y no obtuvo ninguna respuesta por parte de la administración catalana. El pasado noviembre, los vecinos de estos inmuebles ya subieron la voz para denunciar los «graves problemas de insalubridad» que sufren los edificios y las zonas comunes.