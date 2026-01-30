SMHAUSA compra un edificio en la Part Alta de Tarragona para alquiler público

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Municipal de Vivienda y Actuaciones Urbanas (SMHAUSA) gestiona actualmente más de 300 viviendas públicas en la ciudad de Tarragona. Este viernes, sumará cuatro más de un mismo edificio situado a la Part Alta. El presidente de SMHAUSA, Nacho García Latorre, hará efectiva hoy la adquisición de este inmueble ubicado en la calle Misser Sitges para destinarlo a alquiler social.

Más allá de este inmueble, también está prevista la compra del bloque número 19 de la calle López Peláez, que cuenta con tres pisos. El precio de transmisión será de 323.242,23 euros, en el cual se le sumará el coste de rehabilitación de 134.830 euros. Este dinero, así como los que se destinarán para el edificio de la Part Alta, saldrán de la partida de 1,5 millones que se ha reservado en los presupuestos municipales del 2026 para la adquisición de viviendas por tanteo y retracto, y las obras de reforma.

El año pasado, se compraron 24 y «se invirtieron 1.738.553,68 euros», expuso ayer al alcalde, Rubén Viñuales, el cual hizo balance de las acciones llevadas a cabo en el 2025, año en que se tramitaron también 2.510 ayudas al alquiler. Lo acompañaban el presidente de SMHAUSA, así como el gerente, Jordi Dies, y la asesora jurídica y técnica, Núria Lambea.

Alcanzar el 15%

«Todos sabemos que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía», expuso Viñuales, quien remarcó que «el Ayuntamiento no puede estar con los brazos doblados y hemos decidido pasar a la acción». El objetivo del gobierno municipal es cumplir con el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, el cual marca que la ciudad tiene que alcanzar un 15% de parque de vivienda destinado a políticas sociales en 15 años. La previsión de SMHAUSA es incorporar un millar de pisos a su parque público hasta el 2029.

El alcalde recordó que se está adelantando en las obras de las 192 viviendas de alquiler asequible de Les Olivos, en el PP-10. Próximamente, se publicarán las bases para optar a vivir en unos edificios que recibirán a sus primeros inquilinos después del verano. Este 2026, también se podría iniciar la construcción del bloque de 40 pisos de alquiler social proyectado en la calle Joan Fuster, en el Arrebatamiento. Ya se dispone del proyecto básico y se adjudicará próximamente el ejecutivo. También se hará, más adelante, otra promoción a Floresví Garreta, en la Parte Baja. Además, hay ocho fincas inscritas en la reserva pública de solares de Cataluña, donde se podrán construir 747 viviendas.

Viñuales aprovechó para agradecer «la altura de miras» de En Comú Podem, con quién los socialistas han cerrado diferentes pactos en materia de vivienda. El portavoz del grupo, Jordi Collado, se muestra contento por «haber acondicionado el gobierno». «Eso genera oportunidades, pero todavía falta una concejalía de Vivienda que coordine mejor las políticas y herramientas clave como una mesa de emergencia propia y un servicio de Ofideute municipal», expone.