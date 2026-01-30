La SIET identifica un posible nuevo acceso a la Cueva Urbana de Tarragona en un edificio del centro

Imagen de archivo de una exploración en la sala Púrpura de la Cueva Urbana.SIET

La Cueva Urbana de Tarragona podría tener una nueva entrada todavía para explorar. La Sociedad de Investigaciones Espeleológicas de Tarragona (SIET) ha identificado un posible acceso a una zona inundada de la cavidad situado en un edificio ubicado «entre la calle Gasòmetre y el entorno del Foro».

«Sabemos que hay una apertura, pero no queremos revelar dónde está exactamente hasta que podamos estudiarlo bien», explica Albert Mañé, presidente de la SIET. Según detalla, la entrada sería «como un pozo que baja hacia una parte sumergida de la cueva».

La entidad ya obtuvo permiso del Ayuntamiento para poder investigar este punto, aunque ha solicitado una ampliación de plazo para coordinarse con la comunidad de vecinos y preparar el material necesario. «No es una cosa que se pueda hacer rápidamente. Necesitamos tiempo y consenso», remarca el presidente.

Otro punto de interés donde el grupo espera poder reanudar este año la exploración es el parking de la Plaça de la Font, donde hace años se detectó una posible conexión con la cueva. «Se analizó el agua y tenía características similares. Creemos que todo forma parte de un gran lago subterráneo comunicado», apunta.

Así, la SIET ha pedido permiso para volver a acceder con nueva tecnología. Una de estas nuevas herramientas son los drones subacuáticos, que permiten grabar imágenes en espacios donde hasta ahora sólo se podía acceder con espeleobuceo, una práctica de alto riesgo.

Un mapa más detallado

Uno de los principales objetivos del equipo investigador es completar una nueva topografía detallada de la cavidad. Actualmente, ya se ha completado cerca del 70% del mapa subterráneo. «Lo más importante para nosotros es tener el mapa exacto de la cavidad y poder superponerlo con la ciudad. Eso nos permitirá saber exactamente por dónde estamos pasando, si estamos a 20, 40 o sólo 3 metros de la superficie», señala Mañé.

La nueva topografía, indica, se está elaborando con tecnología láser, mucho más precisa que los métodos antiguos. «Antes era un trabajo mucho más artesanal, hecho con brújulas, plomadas y cintas métricas. Ahora podemos obtener datos exactos de profundidades, ángulos y longitudes», destaca.

El nuevo mapa no sólo servirá para documentar la cavidad, sino también para facilitar futuras exploraciones. «Nos puede ayudar a detectar posibles continuaciones o entradas nuevas, y también a descartar zonas donde no es viable acceder», expone al presidente.

La voluntad del grupo es cerrar la topografía a lo largo del 2026. Aunque todavía no se sabe cuántas salas pueden quedar para descubrir, los investigadores tienen claro que el trabajo será de largo recorrido. «Puede haber diez, cien o doscientas. No lo sabemos. Quedan muchos años de investigación», admite Mañé.

A pesar de la magnitud del proyecto, la SIET acostumbra a financiar los trabajos con recursos propios. Si bien la entidad no suele pedir ayudas, sí que reclama que se los tenga en cuenta en futuras obras urbanísticas en la ciudad, ya que su conocimiento de la cavidad podría ayudar a detectar posibles afectaciones subterráneas antes de ejecutar proyectos.

El presidente recuerda que el acceso actual a la Cueva Urbana se descubrió durante la construcción de un parking, cuando se detectaron filtraciones en el hormigón, y defensa que tener en cuenta diferentes puntos de vista puede ayudar a preservar este patrimonio subterráneo poco conocido.