La poca conexión de Ponent con el tren, la principal crítica a los cambios del EMT

Un nuevo proyecto ocupará las conversaciones políticas en el Ayuntamiento de Tarragona en las próximas semanas. Se trata de los nuevos cambios a las líneas de autobús del EMT, que el gobierno municipal quiere poner en marcha a partir de junio. Antes, sin embargo, los tendrá que aprobar en consejo plenario. Y, como ha sido habitual en este mandato, los grupos ya preparan la carta de peticiones para contar con su voto.

Desde el principal grupo a la oposición, Esquerra Republicana, se critica que el proyecto se venda desde el gobierno como un gran cambio. «No supone un verdadero paso adelante. La propuesta ignora Subiendo, desconecta el centro y mujer la espalda al mar», resumió ayer el portavoz adjunto del grupo, Xavi Puig. Los republicanos también lamentaron que no se haya hecho un proceso participativo con la ciudadanía para recoger aportaciones. «Ponent queda muy desconectado del centro y de la estación. Y las líneas de Levante siguen sin conectarse con su CAP de referencia», añadió la consellera Gemma Fusté.

Por su parte, el Partido Popular considera «positivo» actualizar la operativa del EMT, pero lamenta que el plan haya sido «poco ambicioso». «Les demandas de los vecinos, por ejemplo, de Sant Salvador no han sido incorporadas. Seguirán sin poder llegar al Mercado Central y el nocturno no llega hasta encima del barrio», expresa Maria Mercè Martorell, portavoz del grupo popular.

Con respecto al grupo municipal d'En Comú Podem, el portavoz Jordi Collado explica que todavía están pendientes de acceder a toda la documentación del proyecto. «Un PowerPoint y una hora de explicación son insuficientes para valorarlo con rigor», indica. «Celebramos la consolidación de la L43, pero nos preocupa que la división de la línea 6 en 6 y 60 aleje Ponent de la Parte Alta y del Campus Cataluña. También, nos preocupa que la conexión con la Estación no mejore por Ponent», añade Collado. Desde la formación consideran que será «importante» la coordinación con los horarios de tren de la estación, especialmente para Sant Salvador, La Granja o Bonavista. «En los próximos días nos veremos con las federaciones de asociaciones de vecinos para compartir inquietudes», concluye Collado.

Tener en cuenta el POUM

Por último, desde el grupo de Juntos por Cataluña se pone énfasis en el POUM. «Hace falta tener en cuenta, de la mano del futuro POUM, los nuevos puntos de crecimiento de la ciudad y adaptar a eso el estudio. Echamos de menos este aspecto técnico», indica el portavoz Jordi Sendra. «La nueva optimización no incrementa frecuencias en Levante, no puede ser», añade Sendra.