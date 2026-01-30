Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha sido trasladada hasta el Hospital Joan XXIII después de de sufrir una parada cardiorrespiratoria en un supermercado de Campclar. Los hechos han pasado hacia las 09.40 horas en el establecimiento situado al kilómetro 220 de la N-340.

La persona se habría empezado a sentir indispuesta cuando estaba en el supermercado y después ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Momento en que se ha alertado a los servicios sanitarios, los cuales han movilizado dos ambulancias hasta el establecimiento. Una dotación de Bombers, que se encontraba en la zona haciendo tareas de logística, también ha acudido hasta allí para dar apoyo al SEM. Finalmente, la han trasladado al Hospital Joan XXIII. Se desconoce su pronóstico.