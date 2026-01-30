Denunciadas cinco personas en un dispositivo policial en un bar de Campclar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona, con el apoyo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, efectuó ayer por la noche, hacia las 19.30 h, una entrada e inspección en un establecimiento de Campclar dentro del plan de acción iniciado la semana pasada en el barrio y que todavía está activo.

Al llegar, los agentes localizaron a una veintena de personas entre el interior y la terraza del local, las cuales fueron identificadas. Como resultado de la actuación, cinco clientes fueron denunciados: cuatro por tenencia de sustancias estupefacientes y uno por posesión de un arma blanca. El propietario del negocio también fue denunciado por falta de seguro, por no disponer de hojas de reclamación y por permitir el consumo de sustancias estupefacientes en su establecimiento.

De manera paralela, los agentes de tráfico hicieron un control de alcoholemia en la zona, que finalizó con dos denuncias por tema de documentación (seguro, ITV).

En el dispositivo participaron la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP), la Unidad de Inspección Administrativa (UIA), la Unidad Canina (UCAN), dos dotaciones de la Unidad de Proximidad (UP) y dos más de la Unidad de Tráfico y Transportes (UTT). Por parte de los Mossos d'Esquadra, intervino una dotación uniformada de la USC.