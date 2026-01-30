El Ayuntamiento de Tarragona reasfalta el tramo inferior del puente de la C-31B en el polígono Entrevías

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este viernes se inician los trabajos de arreglo y asfaltado del tramo inferior del puente de la C-31B, situado en el polígono Entrevías de Tarragona, con el objetivo de mejorar el estado del firme e incrementar la seguridad vial. La actuación da respuesta al deterioro de la calzada, agravado por los episodios de lluvias recientes que han provocado acumulaciones de agua en este punto.

Se trata de un tramo de gran intensidad de tráfico, ya que es la salida obligatoria de todos los vehículos del polígono Entrevías y un punto habitual de paso para los cambios de sentido de la autovía de Salou. La vía registra una elevada frecuencia de circulación, con una presencia destacada de vehículos pesados de transporte de mercancías, hecho que acentúa el desgaste del pavimento.

Los trabajos tienen un coste aproximado de 20.000 euros y, a causa de las obras, el tramo afectado permanecerá fuera de servicio durante todo el fin de semana. La previsión es que el tráfico se restablezca el lunes a lo largo de la mañana.