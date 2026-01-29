Tarragona empezará a renovar la maquinaria del servicio de limpieza municipal a partir de abril

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona sigue avanzando en la implantación del nuevo contrato de la basura con el objetivo de transformar de manera progresiva el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad. El alcalde, Rubén Viñuales, explica que uno de los cambios más notorios se producirá «a partir de este abril», cuando empezará a llegar la nueva maquinaria. La previsión, apunta el alcalde, es que la flota actual de 120 vehículos se renueve al completo a lo largo de este 2026.

Casi 90 días después de que Urbaser cogiera las riendas del servicio, el gobierno municipal hace una primera valoración positiva. «No tenemos que olvidar que el 80% de los problemas de la ciudadanía era la gestión de los residuos y la limpieza de la vía pública. Ahora, cuando vamos a reuniones con vecinos, ya no nos hablan de este tema», explica Viñuales, reconociendo que «ya se nota el cambio, pero sabemos que queda mucho camino por recorrer».

En este sentido, insiste que «el cuidado de la vía pública es una batalla compartida y no lo podemos hacer solos como Ayuntamiento». «La ciudadanía sabe que eso también va de civismo», apunta el primer edil, quien remarca que «podemos limpiar 100 veces, pero si se ensucia 101 veces, siempre estará sucio». Sin embargo, el alcalde se muestra satisfecho con la «corresponsabilidad» demostrada por los tarraconenses en materia de limpieza.

Con respecto al despliegue del nuevo contrato, Viñuales destaca que «es un cambio absoluto de paradigma». Entre las principales novedades, ha destacado la implantación de los servicios puerta a puerta, tanto en la recogida de la poda y los voluminosos: «En el caso de las personas vulnerables o mayores de 65 años, subiremos a su casa para recoger los trastos que quieran tirar».

El nuevo modelo también prevé la implantación de islas de contenedores emergentes en la Part Alta, un sistema que permitirá que estos recipientes no estén siempre visibles en la vía pública. Además, se está avanzando en la retirada de los contenedores soterrados, que se prevé que estén completamente eliminados en marzo.

Vehículos de alquiler

«No podemos negar que estamos contentos, pero estamos muy atentos porque no queremos dar pasos atrás, sino que hacia adelante», afirma Viñuales, quien apunta que la llegada de la nueva maquinaria, sobre todo las de agua, supondrán una gran mejora. Mientras tanto, Urbaser ha incorporado «incluso más vehículos de los previstos en el contrato», mediante alquileres y el traslado de máquinas que en concesionario tenía asignadas en otras ciudades. Además, después de tres años parada, se ha vuelto a usar la decapadora, que permite eliminar la suciedad del pavimento con agua caliente a presión.

Durante este 2026, el Ayuntamiento y la adjudicataria del servicio desplegarán todas las mejoras previstas al servicio, como la renovación de 966 contenedores, la restauración de 1.893 más y la compra de otros 2.939 para la recogida comercial. Este año, también se priorizará la lucha contra las palomas, apunta el alcalde, quien avanza que «en breve se comunicarán se comunicarán nuevas acciones muy drásticas».