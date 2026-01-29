Rubén Viñuales: «Trabajamos para garantizar el derecho a la vivienda de los tarraconenses»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentado hoy el balance de las actuaciones en materia de vivienda desarrolladas a lo largo del 2025, un ámbito que el consistorio considera prioritario ante la actual situación del mercado residencial. El alcalde ha destacado que el gobierno municipal actúa de manera coordinada para ampliar el parque de vivienda asequible y garantizar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía.

Actualmente, la empresa municipal SMHAUSA gestiona un parque de más de 300 viviendas repartidas por la ciudad. Durante el 2025, el Ayuntamiento ha adquirido 24 pisos mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, una herramienta clave para incrementar la oferta pública de vivienda.

Más vivienda asequible en la ciudad

Con el fin de cumplir con el Plan Local de la Vivienda y con el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, la ciudad de Tarragona tiene que alcanzar un 15% de parque de vivienda destinado a políticas sociales en 15 años. Este hecho implica que en los próximos 5 años, del 2025 a 2029 (ambos incluidos), se tienen que incorporar 906 viviendas. Para conseguir este objetivo, se trabaja en diferentes vías diferenciadas: la construcción de nueva vivienda, la adquisición por derecho de tanteo y retracto y convenios con instituciones para captar viviendas.

Con respecto a la construcción de nueva vivienda, se está avanzando en las obras de las 192 viviendas de alquiler asequible de Les Olivos, en el PP10. Próximamente, se publicarán las bases y está previsto que los pisos se entreguen este año.

También hay que tener en cuenta, los 8 solares inscritos en la reserva pública de solares de la Generalitat. Estos 8 solares permitirán construir un máximo de 747 viviendas en los próximos años.

De estos solares, es el de Joan Fuster i Ortells, el que está más avanzado. Ya se dispone del proyecto básico y está previsto que próximamente se adjudique el proyecto ejecutivo. Se trata de una promoción directa de SMHAUSA que podría empezar este mismo 2026. También se sacará adelante con fuentes municipales la promoción de Floresví Garreta.

Con respecto a la adquisición mediante el derecho de tanteo y retracto, en el 2025 se adquirieron 24 viviendas de las cuales destaca el edificio de la calle Lleida, que actualmente dispone de 8 pisos pero que con las obras de rehabilitación está previsto que tenga 14. El año pasado en esta partida la adquisición y rehabilitación de vivienda para este sistema se invirtieron 1.739.553,68 euros.

Este 2026, se incorporan dos nuevos edificios, uno de tres pisos en la calle López Peláez y otro de cuatro pisos en la calle Misser Sitges. El alcalde ha destacado que «tenemos claro que en todos los barrios de la ciudad tiene que haber oferta pública con el fin de garantizar el acceso de todo el mundo a la vivienda».

Finalmente, también se sigue trabajando con convenios con el fin de captar viviendas. Este 2025 se ha renovado convenio con Fundación Hàbitat3 que permite utilizar 18 pisos por emergencia habitacional.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas líneas de trabajo, está previsto que en el 2029, la ciudad dé respuesta a las necesidades de viviendas para políticas públicas que marca el Plan Sectorial de la vivienda.

Adecuación, rehabilitación y sostenibilidad de edificios y viviendas

Desde de SMHAUSA también se trabaja intensamente con el fin de rehabilitar el parque de vivienda, para que se encuentre en las mejores condiciones posibles. Durante el 2025, se han tramitado los diferentes programas de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad de los Fondos Next Generation.

En este sentido, se han tramitado 542 solicitudes de las cuales se han otorgado 102. Durante este 2026, se pondrá en marcha una línea de subvenciones municipales para complementar estos Fondos Next Generation con una partida de 250.000 euros.

Este año, también se pondrán en marcha cuatro líneas de ayudas del Plan de Barrios de la Parte Baja con una partida presupuestaría total de 2,1 millones de euros. Se incluyen líneas por la mejora de las fachadas, supresión de barreras, mejora de las condiciones de habitabilidad y mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

Ayudas para acceder a una vivienda

Tarragona está declarada como zona de mercado residencial tensado donde se regula el precio del alquiler, en este contexto, la gestión de ayudas con el fin de acceder a la vivienda toma una especial importancia. El último año, desde de SMHAUSA se han tramitado 2.510 ayudas al alquiler.