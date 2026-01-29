La Oficina de Educación de Tarragona activa el dispositivo para la preinscripción escolar del curso 2026-2027

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Oficina Municipal de Educación (OME) ya tiene a punto el dispositivo para afrontar el proceso de preinscripción escolar del curso 2026-2027, que se abrirá a principios de marzo con calendarios diferenciados según la etapa educativa. En concreto, las solicitudes para el segundo ciclo de educación infantil y primaria se podrán presentar del 4 al 18 de marzo, mientras que las correspondientes a educación secundaria obligatoria (ESO) se tramitarán del 6 al 18 de marzo.

En las próximas semanas, todas las familias con niños nacidos en el 2023 recibirán en su domicilio una carta con la Guía de Centros Educativos de Tarragona, una herramienta que facilita el conocimiento de la oferta educativa de la ciudad y que también se podrá recoger presencialmente en la sede del Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET).

La elección de un centro educativo es un momento relevante para las familias y requiere información y orientación adecuadas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Tarragona pone a disposición de la ciudadanía la Oficina Municipal de Escolarización, que ofrece asesoramiento técnico especializado para resolver dudas y acompañar madres y padres durante todo el proceso de preinscripción y matrícula. El servicio está ubicado en el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (Avda. Ramón y Cajal, 70).

A lo largo del mes de febrero, se podrá consultar en la web de la Oficina Municipal de Escolarización la recopilación actualizada de las jornadas de puertas abiertas de los centros educativos del municipio, así como las novedades de la normativa que regula el proceso de preinscripción para el curso 2026-2027.