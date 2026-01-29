Ematsa ensaya para ver cómo responderá su red en caso de nuevas inundaciones en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona, Ematsa, cierra a uno «histórico» con respecto a las inversiones ejecutadas. En total, se han ejecutado 6,2 millones de euros en actuaciones estratégicas para reforzar el ciclo integral del agua en la ciudad. El presidente de la compañía, Nacho Garcia, destacó ayer en rueda de prensa que «en un contexto marcado por la escasez hídrica y episodios de lluvias intensas, Ematsa ha priorizado la modernización de las redes, la mejora de los recursos propios y la innovación tecnológica para minimizar pérdidas y preservar cada gota de agua». Si bien Ematsa y la ciudad de Tarragona no sufrieron durante el periodo de sequía, por su conexión con el Ebro, la empresa se sigue preparando.

En este sentido, se ha activado la rehabilitación del Pozo Renau II (0,17 millones de euros), una captación histórica construida en los años 80. «Casi, con Renau III, podría abarcar la mitad de la ciudad. Es una infraestructura clave para nosotros», expuso a Daniel Milan, gerente de Ematsa. Aparte, se ha impulsado la construcción de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en Bonavista, con una inversión de 1,5 millones de euros. Estas infraestructuras mejoran el tratamiento del agua y complementan el 85% del suministro que llega desde el Ebro. Además, se han ejecutado actuaciones estratégicas en varios puntos de la red para mejorar el drenaje urbano. En la Parte Baja, se han construido arquetas de grandes dimensiones que mejoran la accesibilidad en la galería principal de la zona, facilitando su limpieza para que mantenga su máxima capacidad todo el año. Con este mismo objetivo, se han habilitado dos arquetas en la rambla Nueva y calle Pons d'Icart.

Evitar sedimentos

En la calle Barcelona se ha rehabilitado la galería de aguas residuales que ha permitido incrementar la capacidad de la galería en su tramo final antes de la estación de bombeo. Otra actuación destacada, que se encuentra en ejecución, es la construcción de una arqueta de grandes dimensiones en la calle Barcelona con calle Apodaca. «Esta mejora evitará la acumulación de sedimentos que limitan la capacidad e incrementando así su eficiencia», explicó García.

Finalmente, con el fin de mejorar las simulaciones de la modelización, se ha reforzado la sensorització con la instalación de sensores en la plaza General Prim y en la calle Castaños para controlar el nivel del agua en la galería de la Parte Baja y activar alarmas por inundación en caso de que los niveles superen el umbral crítico de la zona.

Ensayos de aguaceros

En este sentido, desde de Ematsa ya se trabaja haciendo ensayos sobre posibles aguaceros en la ciudad con la ayuda de estos sensores. «Podemos prever cómo funcionará la red con un episodio como el de Santa Tecla de hace pocos años», explicó Milan. Gracias a la renovación constante y al sistema de detección de escapes, con 110 sensores móviles y 30 estaciones remotas, el rendimiento hidráulico se ha mantenido en un 87,4%.

Laboratorio referente

El trabajo del laboratorio de Ematsa es uno de los elementos clave para alcanzar este hito. El equipamiento se ha reforzado con equipamiento analítico de última generación, incluyendo un segundo cromatógrafo LCMS para detectar compuestos en concentraciones mínimas, y nuevos analizadores de mercurio y epiclorhidrina. En este sentido, el laboratorio es en lo referente al sur de Cataluña y más de 200 municipios analizan sus aguas. «El cambio de normativa, mucho más exigente, ha hecho que muchos ayuntamientos no puedan llegar a este nivel de análisis», indicó Milan. Se hacen hasta 740 determinaciones analíticas para garantizar la calidad.