El Ayuntamiento de Tarragona licita la rehabilitación integral de la Sala de Actos del Palau Municipal

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación esta semana las obras de rehabilitación y adecuación del Sala de Actos del Palau Municipal, una actuación destinada a resolver las patologías existentes, mejorar las condiciones del espacio y poner en valor sus elementos arquitectónicos singulares. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses y un presupuesto de 458.570,56 euros (IVA incluido).

Las actuaciones previstas incluyen la reparación de las patologías detectadas, la sustitución del pavimento estropeado, la instalación de la carpintería interior del último òcul superior, la restauración de las molduras y de los trabajos de existentes en los menajes del antiguo Sala de Actos, así como el saneamiento del cuarto menaje incorporado recientemente a la parte posterior de la sala. También se prevé poner en valor los andamios mixtos que sostienen la cubierta en dos aguas, con la retirada de las vigas transversales del antiguo falso techo y el repaso de las juntas inferiores de los paneles.

Intervenciones previas en el Palau Municipal

En los últimos años se ha intervenido de forma continuada en el edificio del Ayuntamiento. Durante el año 2022, se realizó la rehabilitación integral de las cubiertas con esta intervención se saneó parte de la estructura y se retiró el falso techo del Sala de Actos, quedando al descubierto unos singulares andamios mixtos de madera y tensores metálicos.

También se derribó por motivos de seguridad el tabique interior que compartimentaba la sala con un despacho y almacén en altillo que había en la parte posterior en lo tocante a C. Salines. Eso generó un único espacio diáfano de grandes dimensiones con nuevas entradas de luz en la fachada frontal del acceso.

A mitades del año 2023 se realizó una intervención de adecuación provisional del espacio del Sala de Actos para acoger la sesión de investidura. Únicamente se sanearon los menajes interiores del espacio posterior de la sala y se equipó provisionalmente la sala con los elementos de instalaciones imprescindibles para realizar la sesión. Finalmente, el año 2024 se realizaron las obras de rehabilitación de la fachada principal, dónde conjuntamente con las obras de saneado y consolidación del menaje y el resto de elementos ornamentales así como la actualización de la iluminación, se sustituyeron las carpinterías de la Sala de Plenos y del Sala de Actos.