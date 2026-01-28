EMPRESA
Tarragona refuerza la resiliencia hídrica con una inversión de 6,2 millones de euros de Ematsa en el 2025
La compañía municipal impulsa la renovación de redes, la mejora del drenaje urbano y la autonomía en la gestión del agua
La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) ha destinado 6,2 millones de euros durante el 2025 a actuaciones estratégicas para fortalecer el ciclo urbano del agua a la ciudad, en un contexto marcado por la escasez hídrica y episodios de lluvias intensas. Las inversiones se han centrado en la modernización de infraestructuras, la mejora del drenaje urbano y el aumento de la resiliencia del sistema.
En el ámbito del saneamiento, se han renovado 5,5 kilómetros de alcantarillado con tecnología de manguera flexible, que permite actuar sin abrir zanjas y reducir molestias. Paralelamente, se ha avanzado en la modelización matemática de las redes para anticipar episodios extremos y se han ejecutado mejoras clave en puntos como la Parte Baja, la rambla Nueva y la calle Barcelona.
Con respecto al abastecimiento, Ematsa ha renovado tramos estratégicos de la red y ha mantenido un rendimiento hidráulico del 87,4% gracias a la detección de escapes y la renovación constante de cañerías. También se ha reforzado la producción propia con la rehabilitación del pozo Renau II y la nueva ETAP de Bonavista.
En depuración, la compañía ha mantenido una inversión anual de 2,3 millones de euros para mejorar instalaciones y procesos, mientras que en investigación e innovación se ha reforzado el laboratorio con nuevo equipamiento analítico y proyectos para la eliminación de PFAS.
Finalmente, Ematsa ha consolidado su compromiso social y medioambiental con fuentes de agua refrigerada en los barrios, la autoproducción del 25% de la energía consumida, la reducción de residuos en los rebosaderos y programas de educación ambiental en las escuelas.