Tarragona destina 664.500 euros a proyectos y convenios de cooperación en los presupuestos del 2026

El Ayuntamiento de Tarragona ha reservado 664.500 euros en los presupuestos municipales de este 2026 para financiar proyectos y convenios de cooperación. Ayer, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, puso en valor el aumento sostenido de las aportaciones hechas por el consistorio en este ámbito durante los últimos años, reconociendo que la voluntad del gobierno es seguir «mejorando» estas cifras de cara al futuro.

En este sentido, el alcalde detalló que contribución al Fondo de Cooperación se incrementará en un 3% con respecto al 2025, llegando hasta los 515.000 euros. En este dinero, hay que sumarle otras partidas como los 48.000 euros para acciones de cooperación directa, los 75.000 euros para el convenio de colaboración con Open Arms, los 8.000 euros para el convenio con Setem o los 17.500 euros que se destinarán a la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Local de Cooperación. Viñuales señaló que la suma total de estos importes «representa en el bolsillo de los tarraconenses una aportación de 4,63 euros».

El alcalde también destacó que el presupuesto de la consejería de Cooperación este 2026 asciende hasta los 66,500 euros, que supone un aumento del 26,79% con respecto al año pasado, cuando fue de 52.373,54. «El Ayuntamiento, históricamente, ha querido mantener este esfuerzo, incluso en épocas de crisis,» dijo, mientras subrayaba que «las vidas humanas, los derechos humanos y su defensa son muy importantes».

Laura Aguadé, miembro de Setem y del Consejo Municipal de Cooperación, detalló todas las acciones impulsadas desde el 2017. En los últimos ocho años, han trabajado con 69 proyectos de Acción Humanitaria y Emergencia en 30 países de todo el mundo y de la mano de 22 entidades. Con respecto a Proyectos de Cooperación Internacional, se han financiado 181 proyectos, de 30 países y en colaboración con 28 entidades, en temas de agricultura, agua y saneamiento, educación, fortalecimiento de la sociedad civil, lucha contra la violencia hacia las niñas y las mujeres. Con respecto a proyectos de Educación por la justicia Global, se han financiado 135 proyectos, de la mano de 26 entidades.

Alcanzar el 0,7%

«La cooperación no es un lujo», apuntó a Aguadé, quien recordó que «el año 1972, la ONU instó a los países más desarrollados a destinar el 0,7% del PIB a los países del sur, en un contexto de descolonización que los dejó empobrecidos». La representante de Setem explicaba que fue «un cambio de paradigma», ya que «no se hablaba de caridad, sino de justicia social». Así, destacó que existe la voluntad política por parte del Ayuntamiento para alcanzar este porcentaje. «Sabemos que todavía no llegamos a este 0,7%, pero nos vamos acercando», apuntó Viñuales.

Por otra parte, el alcalde señaló que «las acciones que impulsamos en Tarragona tienen efectos globales por todo el mundo, los proyectos que se llevan a cabo en países como Colombia, la India o Senegal, también tienen sus impactos en Tarragona». Viñuales acabó su intervención con un agradecimiento a las entidades que forman parte del Consejo Municipal de Cooperación, el cual se constituyó formalmente el año 1998: «Vemos como ideas que pensábamos que no volverían, vuelven. Por eso, es más importante que nunca continuar». «Nosotros estaremos», aseguró el alcalde.

En este sentido, Laura Aguadé alertó sobre los discursos de odio y exclusión que crecen en el mundo: «El discurso de ‘primero los de casa’ legitima la pobreza y divide a las personas entre pobres de primera, segunda y tercera». «Poner la persona, los derechos humanos y la dignidad en el centro de las políticas es el único camino posible», remarcó.