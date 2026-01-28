Tarragona define el rumbo cultural con el Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha presentado el Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033, la nueva hoja de ruta que orientará las políticas culturales municipales durante los próximos ocho años, con el objetivo de situar la cultura en el centro del bienestar colectivo y de las políticas públicas de la ciudad.

El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la consejera de Cultura, Sandra Ramos, y otros representantes municipales. La antropóloga social y cultural Montserrat Soronellas ha sido la encargada de explicar de manera detallada el contenido del plan, mientras que varios agentes culturales de la ciudad han expuesto los ocho ejes de acción y las líneas estratégicas que definirán este nuevo ciclo cultural. Un proyecto concebido como una política pública abierta, transformadora y centrada en las personas.

El alcalde destaca que «este nuevo paso es pues el arranque del Plan estratégico, una ocasión para compartir retos, generar complicidades y seguir construyendo una Tarragona que reconoce la cultura como un derecho esencial.»

El Plan es el resultado de un amplio proceso participativo, que a lo largo de los últimos meses ha involucrado a más de 1.500 personas. Entre ellas, profesionales y agentes del sector cultural, miembros de entidades, colectivos diversos, personas expertas, personal técnico municipal y ciudadanía a título individual. Este proceso ha permitido recoger visiones, necesidades y propuestas que han dado forma a un documento ambicioso y compartido, que sitúa la cultura como un derecho fundamental y un servicio esencial.

Un instrumento para una política cultural a largo plazo

El Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033 ha sido concebido como una hoja de ruta viva, flexible y transversal, que supera los ciclos políticos y apuesta por una planificación cultural sostenida, estable y orientada al futuro. Elaborado con la colaboración de varias áreas del Ayuntamiento y con aportaciones externas, el Plan quiere consolidar una política cultural transformadora, abierta y centrada en las personas.

Su estructura se vertebra en 8 ejes de acción, como se han presentado hoy y 19 objetivos específicos, que abordan la cultura desde una perspectiva global e integradora. Estos ejes se acompañan de planes específicos por ámbitos, que incluyen la mediación cultural, la comunicación, cultura y educación, la acción sociocultural, el fomento de la lectura, la cultura popular y el patrimonio inmaterial, las artes escénicas y la música, el patrimonio y la historia, las artes visuales, la cultura popular y las políticas de promoción cultural y acción transversal.

Mirada transversal: género, accesibilidad, sostenibilidad y participación

El Plan incorpora de manera explícita múltiples perspectivas transversales que serán determinantes en el despliegue de las políticas culturales municipales. Entre ellas, la perspectiva de género, la diversidad e interseccionalidad, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y social, la policentralización territorial, entre otros.

Además, una de las apuestas clave es la participación activa, tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de las políticas culturales. El Plan establece mecanismos de participación continuada, como son las mesas participativas, órganos consultivos, jornadas de debate y las encuestas, que buscan reforzar el vínculo con el sector cultural y con el conjunto de la ciudadanía.

Una nueva visión: la cultura como motor de cohesión y transformación

La propuesta estratégica reconoce la cultura como una práctica cotidiana que genera vínculos, identidad, cohesión social y transformación comunitaria. Esta mirada sitúa la ciudadanía en el centro y entiende la cultura como un espacio de encuentro, crecimiento colectivo y desarrollo personal.

El Plan|Plano también apuesta por una comunicación cultural más próxima, clara y accesible, que facilite que la ciudadanía conozca y utilice los servicios culturales, y que promueva una relación bidireccional entre instituciones y comunidad.

Marcarán el futuro de la ciudad

Con la voluntad de dar cumplimiento en el Plan estratégico y mantener un proceso abierto, de diálogo y colaborativo, el Ayuntamiento abre ahora un nuevo ciclo de tablas participativas de cada ámbito o sector. Estos espacios de trabajo están abiertos a la ciudadanía, agentes culturales y entidades del territorio, y se convierten en una oportunidad para seguir construyendo, de manera compartida, las políticas culturales que marcarán el futuro de la ciudad.