El programa Comerç al dia cierra la prueba piloto con «muy buena valoración»

Tarragona cierra la prueba piloto de Comerç al dia con una «muy buena valoración». El programa de Tarragona Impulsa arrancó el pasado mes de junio con el objetivo de asesorar el pequeño comercio de la ciudad para mejorar su competitividad y ayudarlo a adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Un total de nueve establecimientos pudieron participar en esta primera edición de la iniciativa, que celebró ayer su última sesión. «Hemos conseguido lo que nos proponíamos, que era acercarnos al comercio local y conocer realmente sus necesidades», explicó la consellera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan.

«Es la primera vez que desde Tarragona Impulsa ofrecemos un programa dirigido al sector comercial y adaptado a sus horarios laborales y necesitados. Eso ha sido clave para la buena acogida de la iniciativa, que agotó las plazas rápidamente y algunos comercios se quedaron en lista de espera», destacó. El proyecto combina sesiones grupales con asesoramientos individualizados para elaborar informes personalizados para cada establecimiento. Estos informes han abordado aspectos como la mejora de la imagen, la estrategia de venta, la comunicación y la promoción. El acompañamiento profesional lo ha llevado a cabo Mercè Clarel Vila, consultora de GiC Retail,SL con experiencia de más de 30 años en el sector.

«Este asesoramiento es positivo para el comercio, pero también para nosotros, porque nos permite conocer de primera mano las inquietudes y saber hacia qué modelo de ciudad comercial queremos ir», señaló a la consellera. Por este motivo, avanzó, la voluntad del consistorio es darle continuidad al programa y abrirlo en más establecimientos. Además, añadió, «se seguirá trabajando con los participantes de este año. No los dejaremos sólo con el informe, sino que se hará un seguimiento».

«El comercio ya no es sólo poner una pieza en el escaparate, hoy día tiene que ofrecer alguna cosa más», apuntó Antonio Gómez, propietario de Personal Joyería, una de las tiendas participantes. En su caso, destacó la necesidad de potenciar la identidad del local como galería de arte, aparte de un taller de joyería. «El proyecto nos ha ayudado a seguir siendo comercios pequeños y de proximidad, pero adaptados al siglo XXI», afirmó.

De calidad y con identidad

Gómez también aprovechó para reivindicar un comercio «de calidad» en la ciudad, especialmente en el centro histórico. «Un solo comercio no hace comercio. Este se tiene que retroalimentar y tiene que estar dirigido al ciudadano, no sólo al turista», dijo, defendiendo que las calles de la Parte Alta necesitan «calidad, identidad y un nivel de acuerdo con una ciudad patrimonio de la humanidad». Con respecto a la apertura comercial en domingos y a la declaración de Tarragona como municipio turístico, la consellera reiteró la posición del gobierno municipal de no ampliar esta zona, ya que considera que perjudicaría el comercio de proximidad y beneficiaría principalmente las grandes superficies.