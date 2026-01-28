Mapa de la nueva red de autobuses de Tarragona: más líneas, más frecuencias y mejores conexiones

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Tarragona prepara una reorganización histórica de su red de autobuses que entrará en vigor en junio. Después de un año de estudios sobre la distribución de vehículos y el uso real de las líneas, la compañía ha presentado una propuesta que busca mejorar la cobertura, aumentar la frecuencia y simplificar el servicio.

Según explicó Sonia Orts, consejera de Movilidad y presidenta de la EMT, la última modificación significativa de la red se realizó en 1990, y el objetivo ahora es ofrecer un servicio más accesible, eficiente y fácil de entender para los usuarios.

El 90% de los tarraconenses tendrán una parada a cinco minutos de casa.Diari Més

Reducción de líneas pero más frecuencias

Aunque el número de líneas pasará de 18 a 17, la reestructuración incrementará notablemente el número de salidas. De lunes a viernes, las frecuencias subirán de 1.163 a 1.283, es decir, 120 más. Los sábados habrá 32 frecuencias adicionales y los domingos, 24 más, sumando un total de 176 frecuencias semanales adicionales.

Con estos cambios, la EMT pretende ofrecer un transporte público más regular y competitivo frente al vehículo privado, reforzando conexiones clave en toda la ciudad y cubriendo una distancia total de 218 kilómetros, frente a los 211 kilómetros actuales.

Beneficios para Sant Salvador y los barrios de Ponent

Los principales beneficiados serán los barrios de Sant Salvador y Ponent, donde se han detectado problemas de cobertura y duplicidad de rutas. En Sant Salvador, la línea L-85 se convertirá en la principal para la zona este, reduciendo el intervalo de paso de 30 a 18 minutos, mientras que la L-5 mantendrá la conexión directa con el Hospital Joan XXIII y el nuevo intercambiador de Battestini, facilitando los transbordos.

Por otro lado, se eliminarán algunas paradas en zonas con baja densidad de población y se crearán nuevas donde hay mayor demanda, pasando de 55 a 81 salidas diarias desde Sant Salvador.

Mapa de las nuevas líneas de la EMT en Sant Salvador.Diari Més

En los barrios de Ponent, se reorganizan varias líneas solapadas como la L-6, L-54 y L-34, creando la nueva L-3, que ofrecerá una conexión más rápida y directa con el centro y hasta la Canonja. La L-6 se dividirá en dos ramas, dando lugar a la nueva L-60, y la L-34 se ajustará para conectar directamente con Floresta, Torreforta y el CAP de la Granja, mientras que la L-54 se refuerza para mejorar el acceso al nuevo Hospital Viamed.

Mapa de las nuevas líneas de la EMT en Ponent.Diari Més

Cambios en Llevant y el centro

En Llevant, la L-13 se alargará hasta la estación de tren, mejorando las conexiones con Rodalies. La L-8 mantendrá su recorrido actual, aunque algunos tramos ya fueron modificados en la segunda fase de implantación en Battestini, con un ahorro de 7 minutos en el tiempo de viaje.

Mapa de las nuevas líneas de la EMT en Llevant.Diari Més

En el centro y los barrios marítimos se creará la nueva L-20, resultado de la fusión de la L-21 y L-23, con el objetivo de mejorar la regularidad y simplificar la red. Además, la L-55 ampliará su recorrido hasta la estación de tren y aumentará su frecuencia, con posibilidad de reforzar la flota según la demanda.

Mapa de las nuevas líneas de la EMT en el centro y en los barrios marítimos.Diari Més

Reivindicaciones históricas incluidas

La EMT asegura que la nueva red incorpora demandas históricas de los barrios, como mejores conexiones en Sant Salvador, accesos directos al Hospital Joan XXIII y al intercambiador de Battestini. La propuesta ha sido bien recibida por los grupos municipales y las federaciones de vecinos, que han destacado la calidad del estudio y la atención a las necesidades reales de la ciudadanía.

Próximos pasos

El gobierno municipal llevará la propuesta al Consejo Plenario de marzo para su aprobación y, si todo va según lo previsto, los cambios se aplicarán este verano. La EMT considera que este es el momento ideal para probar la nueva distribución, coincidiendo con la temporada estival, y evaluará ajustes según la respuesta de los usuarios.