La Diputación de Tarragona mejorará la seguridad vial en la TV-3146 en el acceso al Faro de Salou

La Diputación de Tarragona iniciará en el mes de febrero las obras de mejora de un tramo de la carretera TV-3146, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+400, en el sector comprendido entre la nueva rotonda de enlace con la C-31B y la rotonda del vial perimetral del futuro acceso a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Tarragona. Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro meses y podrán comportar restricciones puntuales de tráfico, con desvíos alternativos que se irán comunicando.

El objetivo de la actuación es mejorar la seguridad vial y garantizar un acceso eficiente al Puerto y a la futura ZAL. Las obras incluyen el ensanchamiento de la calzada hasta una sección tipo de 7/10 metros, la renovación del firme, las mejoras en el drenaje longitudinal y transversal, la reposición de accesos a fincas, muros y cierres afectados, la revegetación e hidrosiembra de taludes y la señalización horizontal y vertical, abalizamiento y colocación de barreras de seguridad. Los trabajos representarán a la Diputación de Tarragona una inversión de 539.335,51 euros.