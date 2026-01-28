Anna Belén Romero de la comparsa Sinhus y Dani Medina de Urban Style serán la Reina Carnaval y el Concubino

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este año, la comparsa ganadora del Carnaval de Tarragona del año pasado ha escogido reinar siendo la Reina y la que quedó en segundo lugar será la Concubina. Se trata de Anna Belén Romero de la comparsa Sinhus y Dani Medina de Urban Style serán los máximos representantes de la ciudad del 6 al 17 de febrero. Durante la gran fiesta del desenfreno y el descontrol participarán una treintena de comparsas.

El miércoles 11 de febrero, a las 18 horas, tendrá lugar la Entrada de la Reina Carnaval XLIII, su Concubino XXX y los Séquitos en la plaza de la Disbauxa, donde recibirán la vara de mando e iniciarán su reinado, lleno de desenfreno y diversión.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacado la ilusión de volver a formar parte de la organización de esta fiesta y ha apuntado que «podemos decir que el Carnaval de Tarragona se ha convertido en una fiesta de referencia en el ámbito local e iniciativas como el Disfressa d'Or o la plaza de la Disbaixa, constituyen un avance significativo en esta dirección».

El domingo 8 de febrero, la Disfressa d'Or vuelve a la TAP, a la Caixabank Tarraco Arena a las 19.30h. Las catorce comparsas participantes lucirán sus mejores galas en un despliegue inigualable, este año estará presentado por el periodista Guillem Estadella y el artista Gemma Polo. Las entradas siguen a la venta a través de la web. A estas alturas ya se han vendido 2.500, con éxito de venta también de las comparsas, que participan en un premio público fiel para quienes vendan más entradas.

El viernes anterior, 6 de febrero a las 19h de la tarde en el Antiguo Ayuntamiento, se hará la presentación del libro Jutjant al Rei Carnestoltes La Colla La Bota. Esta entidad presenta el libro de Jorge Pérez de la Torre, una recopilación de los juicios del Rey Carnestoltes en Tarragona desde la recuperación del Carnaval hasta la actualidad (1984-2025).

La Bota y los Ninots

El Bastiment de la Bota y presentación de los Ninots, será también uno de los acontecimientos esperados de esta fiesta. Por tercer año consecutivo, la ciudad vuelve a contar con el Taller Valua, venidos de Valencia. La tematización de la Bota de este año se centrará en la Tàrraco romana. La Bota Tarraco Renovat MMXXVI, un monumento efímero que este año nos presenta la historia emergiendo desde la piedra y elevándose simbólicamente con orgullo, resistencia y memoria colectiva. La Bota quedará expuesta al público hasta su quema en el entierro de la Reina Carnestoltes y su Concubino, en un fuego purificador que simboliza el cierre de un capítulo y el encendido de un nuevo recuerdo como ritual de transformación.

Y los Ninots serán los protagonistas también de su propia Farra, hecha en honor suyo el viernes por la noche. Después del pasacalle por las calles de la ciudad para descubrir rincones etnogastronómicos al ritmo de la charanga tarraconense TomaNota, a las 23h en la plaza de la Disbauxa tendrá lugar La FarraFest, una verbena en directo a cargo de la orquesta D'Spoilers.

La consejera ha apuntado, en este punto que «hemos visto que es necesario reforzar la apuesta por los conciertos, las verbenas y las fiestas temáticas, que pueden actuar como motores de atracción para nuevos públicos y como espacios, de celebración ciudadana más espontánea y abierta» y por eso este año proponemos verbena en viernes, que se suma a la del sábado, la tradicional verbena de Carnaval que empezará a las 23h, también en la plaza de la Disbauxa, este año con DJ Chus y DJ Christian, de la Discoteca Totem.

La fiesta llega a todos los rincones de la ciudad

Una buena manera de crecer ha sido también acercar esta fiesta a los más pequeños, y por eso el Tombet, que se hará el jueves 12 y el viernes 13 por las diferentes escuelas y hogares infantiles de la ciudad y contará con la presencia de La Reina Carnestoltes y su Concubino, acompañados de la Xaranga Pujats de To y Bombastik Percussió, será sin duda una cita inolvidable para los más pequeños.

Los Desfiles, también muy esperadas, son las que se hacen la mañana del sábado por Sant Salvador y Sant Ramon, Torreforta y Sant Pere i Sant Pau, entre otros, y que cuentan con la participación de las entidades de cada barrio y con las comparsas, que ya empiezan a enseñar las suyas mejores galas. Asimismo, durante la semana, la Reina y el Concubino también visitarán los mercados de la ciudad y hacen del Carnaval gastronómico una cita también imperdible.

El sábado por la mañana la Parte Alta estará pendiente de la Baixada del Pajaritu, en su XIX.ª edición, para seguidamente disfrutar del Desfile de la Artesanía con 30 comparsas participantes y la retransmisión en directo por Tac12 y la Red de Televisiones locales. Tanto el Desfile de la Artesanía como el de Lucimiento, el domingo, harán el mismo recorrido de los últimos años y arrancarán a las 18h. Allí, comparsas, participantes, carrozas, banderas, penons y los Sèquits de la Reina y del Concubino, lucirán sus disfraces tematizados para competir en un veredicto que cada año se hace más exigente y difícil de escoger.

La imagen

El cartel que se ha encargado al artista del Camp de Tarragona Berta Artigal (@bertaargigal) representa el espíritu de este año, donde el Rey y la Concubina han intercambiado los cargos y donde los roles de género se fusionan. Ninot y Ninota, Reina y Concubino, hombre y mujer se intercambian y al mismo tiempo se unifican. Asimismo se quiere enfatizar el papel de la gastronomía. Por eso aparece la butifarra de huevo, el xarró y la coca de chicharrones como elementos muy singulares de esta fiesta y además en clave tarraconense, ya que desde las entidades y desde Mercats de Tarragona se trabaja para no perder esta tradición que en el fondo se el alma del Carnaval, en el que se invita a todo el mundo a atiborrarse con todas aquellas comidas que durante la cuaresma estarán prohibidas.