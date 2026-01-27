Tarragona, una de las capitales de España donde la rendibilidad de la vivienda es más alta

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La rentabilidad de la vivienda en Cataluña ha cerrado 2025 a la baja, situándose en el 7,4%, dos décimas menos que en 2024, según el estudio La rentabilidad de la vivienda en España en 2025 elaborado por Fotocasa. En este contexto de moderación generalizada, Tarragona destaca como uno de los mercados más sólidos, con una rentabilidad del 8,1%, claramente por encima tanto de la media catalana como de la media nacional, fijada en el 6,9%.

El informe señala que el descenso de la rentabilidad en Cataluña responde al fuerte encarecimiento del precio de compra de la vivienda, que ha crecido a un ritmo muy superior al del alquiler. Aun así, Tarragona mantiene un equilibrio más favorable entre precios de adquisición e ingresos por arrendamiento, lo que la consolida como una de las capitales más atractivas para la inversión inmobiliaria.

Dentro del conjunto catalán, Tarragona capital se sitúa entre las ciudades con mayor retorno, solo por detrás de municipios del área metropolitana de Barcelona como Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Badalona (9,1%) o Terrassa (9,1%). Junto con Lleida (6,7%) y Girona (6,5%), Tarragona forma parte del grupo de capitales catalanas que superan la media estatal, a diferencia de Barcelona, cuya rentabilidad se queda en el 5,2%.

Según Fotocasa, en la mitad de los municipios analizados desciende la rentabilidad y un 33% tienen una rentabilidad por debajo de la media de España (5,9%). La rentabilidad de la vivienda cierra 2025 con tres ciudades por encima del 9%.

El orden de las ciudades con rentabilidad de mayor a menor es: Santa Coloma de Gramenet con 9,9%, Badalona con 9,1%, Terrassa con 9,1%, L'Hospitalet de Llobregat con 8,5%, Mataró con 8,4%, Sabadell con 8,2%, Tarragona capital con 8,1%, Manresa con 7,5%, Esplugues de Llobregat con 7,3%, Vilanova i la Geltrú con 6,8%, Lleida capital con 6,7%, Reus con 6,7%, Girona capital con 6,5%, Tortosa con 6,1%, Salou con 5,4%, Barcelona capital con 5,2%, Castelldefels con 4,9%, Cambrils con 4,9%, Palamós con 4,5%, Sitges con 4,0% y Sant Cugat del Vallès con 3,8%.