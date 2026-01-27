Tarragona irá «a por todas» para que la empresa del trenecito turístico pague su deuda de 1,8 MEUR

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto fin a la concesión actual del trenecito turístico, después de que el pleno aprobara ayer extinguir definitivamente el contrato con RJ Autocares. La empresa, que gestionaba el servicio desde el 2022, debe más de 1,8 millones de euros en el consistorio correspondientes a los cánones de los últimos cuatro años. «Iremos a todas para que los devuelva», aseguró el consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, quien afirmó que «es dinero que deben a la ciudadanía y tiene que revertir en su beneficio».

El tercer teniente de alcalde recordó que esta «pesadilla» para el departamento de Bienes y el de Movilidad empezó en el 2020, cuando la empresa «se comprometió a triplicar el importe de la licitación» que se impulsó aquel año para adjudicar la gestión del trenecito. El edil destacó la «indefensión» sufrida por el Ayuntamiento tarraconense ante una empresa que ha podido seguir trabajando, todo deber casi dos millones de euros. El consejero no adscrito Javier Gómez, instó a hacer una «persecución a todos los niveles» contra la firma; mientras que el portavoz de ECP, Jordi Collado, insistió en la «internalización» del servicio».