El Partido Popular de Tarragona ha reclamado la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consejera de Territori, Sílvia Paneque, ante lo que considera un colapso reiterado del sistema ferroviario. La presidenta provincial del PP, Maria Mercè Martorell, ha denunciado que las graves afectaciones que sufren los vecinos y vecinas de la provincia no sólo no se han resuelto, sino que siguen agravándose día tras día.

Este lunes por la tarde, el Comité Ejecutivo Provincial de los populares ha reiterado la necesidad de que los dos responsables políticos de la movilidad asuman responsabilidades y abandonen el cargo por su «incompetencia». «Tienen que dimitir por incompetencia. El ministro dedica más tiempo a sus redes sociales que en las redes ferroviarias, con la situación tan grave que estamos viviendo en España, y la consejera está desorientada y desbordada ante el caos en los Rodalies de Cataluña», ha afirmado Martorell.

Los populares han denunciado la situación límite que viven los usuarios de Rodalies y Regionales, especialmente en la demarcación de Tarragona, donde muchos ciudadanos se han visto incomunicados por trenes de un día para el otro y con graves dificultades también en la AP-7. El gobierno anuncia que al día siguiente habrá servicio ferroviario, pero una vez en la estación los usuarios se encuentran sin circulaciones, mientras las carreteras colapsan. Es una situación insostenible e intolerable», ha remarcado la presidenta.

Desde el PP lamentan que el estado de la red ferroviaria sea un reflejo del abandono y la decadencia que, aseguran, sufre la provincia. «Después de una semana marcada por graves accidentes ferroviarios mortales, todavía no tenemos explicaciones claras. Lejos de tranquilizar la ciudadanía, el gobierno genera más preocupación sobre el estado de las vías, los sistemas de seguridad y las decisiones que se toman. Ante esta incapacidad de gobernar, solicitamos su dimisión», ha concluido Martorell.