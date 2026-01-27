El Hospital Viamed de Tarragona estrena una nueva Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Viamed de Tarragona ha dado un paso adelante en su apuesta por la excelencia asistencial con la puesta en marcha de una nueva Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética, gracias a la incorporación del equipo médico de Ora Aurea Clinic. Se trata de un grupo de profesionales con un reconocido prestigio internacional en cirugía plástica reparadora y estética, que se integra labra dentro del entorno hospitalario de Viamed para ampliar y reforzar su oferta asistencial.

Esta alianza supone un hito en la estrategia del hospital por la excelencia médica, la innovación y el bienestar integral del paciente, uniendo la experiencia de un equipo de referencia con la seguridad, la tecnología avanzada y el confort del entorno hospitalario de Viamed Tarragona.

La nueva unidad está liderada por los doctores Jaume Masia, Koenraad Van Landuyt y Carlos Rodríguez, cirujanos de prestigio internacional con una sólida trayectoria académica y asistencial. En el área de Medicina Estética, la unidad contará con la Dra. Anna Baranova, responsable de la atención médico-estética dentro del equipo multidisciplinar.

Además, la creación de esta unidad responde a la creciente demanda asistencial en el ámbito de la cirugía plástica y la medicina estética en Tarragona, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de acceder a una atención médica de primer nivel sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia, en un entorno que garantiza seguridad, innovación tecnológica y un trato humano y personalizado.

Esta unidad nace con el propósito de ofrecer una atención personalizada, segura y humana, centrada en escuchar, acompañar y cuidar a cada persona a lo largo de todo su proceso, situando el bienestar y la confianza del paciente en el centro de cada decisión.

Con esta incorporación, el Hospital Viamed Tarragona refuerza su compromiso con la salud, la calidad asistencial y el desarrollo sanitario de la provincia, consolidando su posición como un centro moderno, vanguardista y plenamente equipado al servicio de sus pacientes.