SALUD
El Hospital Viamed de Tarragona estrena una nueva Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética
El centro incorpora el equipo médico de Ora Aurea Clinic para ofrecer una atención especializada, segura y de alto nivel
El Hospital Viamed de Tarragona ha dado un paso adelante en su apuesta por la excelencia asistencial con la puesta en marcha de una nueva Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética, gracias a la incorporación del equipo médico de Ora Aurea Clinic. Se trata de un grupo de profesionales con un reconocido prestigio internacional en cirugía plástica reparadora y estética, que se integra labra dentro del entorno hospitalario de Viamed para ampliar y reforzar su oferta asistencial.
Esta alianza supone un hito en la estrategia del hospital por la excelencia médica, la innovación y el bienestar integral del paciente, uniendo la experiencia de un equipo de referencia con la seguridad, la tecnología avanzada y el confort del entorno hospitalario de Viamed Tarragona.
La nueva unidad está liderada por los doctores Jaume Masia, Koenraad Van Landuyt y Carlos Rodríguez, cirujanos de prestigio internacional con una sólida trayectoria académica y asistencial. En el área de Medicina Estética, la unidad contará con la Dra. Anna Baranova, responsable de la atención médico-estética dentro del equipo multidisciplinar.
Además, la creación de esta unidad responde a la creciente demanda asistencial en el ámbito de la cirugía plástica y la medicina estética en Tarragona, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de acceder a una atención médica de primer nivel sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia, en un entorno que garantiza seguridad, innovación tecnológica y un trato humano y personalizado.
Esta unidad nace con el propósito de ofrecer una atención personalizada, segura y humana, centrada en escuchar, acompañar y cuidar a cada persona a lo largo de todo su proceso, situando el bienestar y la confianza del paciente en el centro de cada decisión.
Con esta incorporación, el Hospital Viamed Tarragona refuerza su compromiso con la salud, la calidad asistencial y el desarrollo sanitario de la provincia, consolidando su posición como un centro moderno, vanguardista y plenamente equipado al servicio de sus pacientes.