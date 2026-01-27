El Hospital Joan XXIII apuesta por la energía solar con una gran instalación fotovoltaica

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona da un paso adelante en su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética con la puesta en marcha de una nueva instalación fotovoltaica que permitirá cubrir hasta el 20% de la energía que consume. El proyecto prevé la colocación de 474 placas solares en las cubiertas de los edificios actuales del centro, con una potencia total de 215 kW, y entrará en funcionamiento a lo largo de este año.

La nueva instalación se enmarca en el Plan de sostenibilidad y eficiencia energética del Hospital, que tiene como objetivo reducir la huella ambiental de la actividad asistencial, disminuir la dependencia de fuentes externas y avanzar hacia un modelo energético más responsable. El autoconsumo renovable contribuirá a reducir emisiones y a mejorar la eficiencia global con vistas a la gran transformación que supone la construcción de un hospital nuevo y el reordenamiento de los espacios existentes.

«Este proyecto se enmarca en un plan de sostenibilidad que va alineado con la transformación del modelo asistencial y que prevé la mejora de la eficiencia energética y de la sostenibilidad al conjunto del modelo sanitario», explica David Edo, director de Servicios Generales en el ICS Camp de Tarragona.

El Institut Català de la Salut ha adjudicado el proyecto a la empresa Lymet por 205.234 euros. La energía solar, que se desplegará también en la cubierta del futuro edificio principal, actualmente en construcción, garantiza una fuente de abastecimiento propia y disponible ante situaciones extraordinarias, como el gran apagón del año pasado.

Además de la instalación fotovoltaica, el Hospital está desplegando, progresivamente, un sistema de gestión energética certificado con la norma ISO 50001, que promueve la mejora continua en el uso y el consumo de energía. El centro está implantando una red detallada de monitorización de los consumos, que permitirá conocer en tiempo real donde se concentra la demanda, establecer una línea base e identificar desviaciones y oportunidades de mejora. La información que genere este sistema servirá de base para definir objetivos y nuevas acciones.