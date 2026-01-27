El futuro Museu Diocesà prevé abrir en el 2031 con una inversión de unos 5 MEUR: «Estamos preparados»

El Museo Diocesà ha renovado sus espacios de reserva y ha mejorado las condiciones de conservación. Imagen de unos de los espacios que albergará las exposiciones del museo en un futuro.GERARD MARTÍ GERARD MARTÍ

El nuevo Museo Diocesà de Tarragona tiene fijado el horizonte de apertura el año 2031 y requerirá una inversión aproximada de cinco millones de euros. Así lo explicó ayer Andreu Muñoz, técnico de Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona, durante un encuentro con periodistas en que hizo balance de los últimos cinco años de transformación del museo y expuso los principales retos de futuro del proyecto. Muñoz situó el año 2031 como una fecha clave, ya que coincidirá con el 700 aniversario de la consagración de la Catedral de Tarragona por parte del arzobispo Joan de Aragón, una efeméride que calificó de «trascendencia extraordinaria» tanto desde el punto de vista eclesiástico como histórico y patrimonial. «Es el horizonte en que queremos que esté acabado el Museo Diocesà», afirmó Muñoz.

El proyecto del nuevo museo se enmarca dentro de una visión más amplia de conjunto patrimonial, vinculada a la iniciativa La acrópolis de Tarragona y las raíces de Europa, que pretende conectar y dar un relato unitario en la Catedral, el Museo Diocesà y el Seminario, explicando más de 2.000 años de historia. «Tiene que ser uno de los mejores museos del país. Porque tarro, porque se lo merece y porque toca», expresó Muñoz.

El Museo Diocesà custodia cerca de 11.000 piezas, aunque actualmente sólo expone unas 300. En este sentido, destacó la importancia de haber abordado como prioridad la creación de nuevos espacios de reservas, ya que las anteriores instalaciones no reunían las condiciones adecuadas de conservación, seguridad ni climatización. «Se ha hecho un gran trabajo que hay que destacar», dijo el arzobispo Joan Planellas. El conjunto de estas actuaciones ha supuesto una inversión de unos 800.000 euros, de los cuales cerca de 260.000 han sido aportados directamente por el Arzobispado. El resto han contado con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat, así como del Ayuntamiento y la Diputación de Tarragona. Según explicó Muñoz, está previsto que estos espacios se puedan abrir puntualmente al público mediante visitas guiadas para grupos reducidos, dirigidas sobre todo a especialistas, investigadores, estudiantes y colectivos vinculados al mundo cultural. El objetivo es mostrar un patrimonio que habitualmente no es accesible, pero que tiene un valor artístico e histórico de primer nivel. «Prácticamente es un museo dentro del museo», señaló Muñoz.

De cara al futuro, Muñoz remarcó que el Arzobispado no puede asumir en solitario el coste del nuevo museo e hizo un llamamiento al apoyo de las administraciones y al mecenazgo privado. «Tenemos el proyecto, la ilusión y las potencialidades, pero necesitamos que nos acompañen», concluyó, defendiendo que el nuevo Museo Diocesà se puede convertir en un referente cultural, educativo y turístico de primer orden a escala nacional e internacional. En este sentido, fuentes del Arzobispado señalan que, aparte del apoyo de las administraciones catalanas y del mecenazgo privado, también se intentará obtener financiación del Estado. En este sentido, explican que se confía poder contar con la intermediación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para trasladar el proyecto a la administración estatal y explorar posibles vías de colaboración. Desde el Arzobispado se defiende que el nuevo Museo Diocesà «no es sólo un proyecto eclesiástico, sino una iniciativa de país».

Durante los últimos cinco años, el museo ha desarrollado un plan estratégico que se ha desplegado en varias fases. La primera ha consistido en la reordenación del discurso museográfico y la renovación de varias salas, con el objetivo de construir un relato diacrónico que explique la historia de la Iglesia de Tarragona desde la época romana hasta el siglo XXI. Entre las actuaciones destacadas está la renovación de las primeras salas del claustro, la reforma de la Pinacoteca Gótica y la museización de la capilla de Santa Tecla la Vella.