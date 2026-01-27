La EMT Tarragona dibuja una nueva red de buses para adaptarse a la movilidad actual

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT) ha presentado este martes el proyecto de mejora y reestructuración de las líneas de transporte urbano, una actuación clave para modernizar la red de buses y ajustarla a los nuevos hábitos de movilidad de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y su comprensión por parte de los usuarios.

La presidenta de la EMT, Sonia Orts, ha destacado que «esta reestructuración responde al compromiso del EMT en un transporte público más eficiente, accesible y fácil de entender, que dé respuesta a las necesidades reales de los barrios y del conjunto de la ciudad». Sin embargo, la presidenta de la EMT ha afirmado que «si se cumplen los plazos que tenemos previstos, estas mejoras en la red de transporte del EMT se implantarán en junio de este 2026».

El proyecto tiene como principales objetivos mejorar la frecuencia de paso y la cobertura del servicio, reducir los tiempos de viaje, reforzar la conectividad entre barrios y optimizar los recursos disponibles, manteniendo los costes operativos. La nueva red apuesta por trazados más directos y una estructura más clara, pensada para facilitar el uso por parte de la ciudadanía

Un proyecto basado en el análisis y el trabajo colaborativo

El estudio de reestructuración fue adjudicado por la EMT el verano de 2024 en la empresa Aie Multicriteri-Mcrit, que entregó su propuesta durante el 2025. A partir de este documento, la EMT constituyó un grupo de trabajo interno formado por profesionales de diferentes áreas de la empresa con el objetivo de analizar el estudio y lo adaptó a la operativa cotidiana y a las prioridades de la ciudad.

Esta mañana, el proyecto se ha presentado a los diferentes grupos municipales, el cual se elevará al pleno municipal para su aprobación. Por la tarde de hoy se dará cuenta al Consejo de Administración de la EMT y, mañana miércoles, se presentará también en las Federaciones de Vecinos de Tarragona.

Principales mejoras en la red

La propuesta permite ampliar la cobertura de la red del EMT, que pasará de los 211 a los 218 kilómetros, y consolida a un modelo de proximidad: nueve de cada diez residentes en Tarragona tienen una parada de bus a menos de cinco minutos andando de su domicilio.

Entre las mejoras destacadas está la reorganización del servicio en el barrio de Sant Salvador, con una red más intuitiva, un incremento de la frecuencia de paso, una mejor cobertura territorial y la conexión directa con el Hospital Juan XXIII. En los barrios de Ponent, la redistribución de la oferta permite mejorar la regularidad horaria y reforzar las conexiones directas entre barrios y con el centro de la ciudad, beneficiando zonas como Icomar, Riuclar, la Granja, l'Albada, el Pilar, Torreforta, la Floresta, Campclar y Bonavista. A modo de ejemplo, el rediseño de la L-34 ofrece una conexión directa entre La Floresta y el JEFE del barrio situado en la Granja, además, también se conecta con Torreforta, o la propuesta de nuevo trazado de la L-3 que incrementa el número de salidas directas desde Bonavista para ir al centro de la ciudad.

Para el barrio de Sant Pere i Sant Pau, la reestructuración incluye la nueva línea L-60, que se convertirá en la línea de conexión directa con el centro, mejorando la cobertura y la frecuencia del servicio. Además, la prolongación de la línea L-55 también mejorará la conexión del barrio con el centro de la ciudad, con un trazado ampliado y directo con el entorno de calle Real y la estación de tren, y un aumento de la flota para garantizar una cobertura óptima en horas punta.

La propuesta también introduce mejoras a las líneas del centro urbano, por ejemplo, el proyecto incluye la creación de la nueva línea L-20, que fusiona las líneas L-21 y L-23, mejorando la eficiencia operativa y la regularidad del servicio en puntos clave de la ciudad.

Asimismo, con respecto a la L-13, que une Llevant con el paseo de les Palmeres, se propone alargar la línea hasta la estación de tren.

Hacia un transporte público más accesible y eficiente

El gerente de la EMT, Joan Manrubia, ha remarcado que «esta reestructuración supone un paso adelante para disponer de un sistema de transporte público más comprensible, con mejores conexiones y un servicio más regular, que refuerza el papel del bus como alternativa real al vehículo privado».