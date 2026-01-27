El Consorcio Patrimonio Romano de Tàrraco ya es una realidad

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha aprobado la creación del Consorcio Patrimonio Romano de Tàrraco y sus Estatutos, y ha autorizado la participación de la Administración de la Generalitat en este nuevo ente de gobernanza patrimonial. En un comunicado, han explicado que la creación del consorcio da respuesta a los compromisos derivados de la inclusión del Conjunto Arqueológico de Tàrraco en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que exige una coordinación y gestión global de un patrimonio vive y en evolución constante. Esta necesidad quedó recogida en el Plan de gestión del patrimonio de Tarragona, elaborado en el 2015 y revisado el 2017 y 2021, y ya enviado al Centro UNESCO de París.

En este contexto, el Departament de Cultura, el Ayuntamiento de Tarragona y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural apuestan por la creación del Consorcio Patrimonio Romano de Tàrraco, que estará adscrito en el Ayuntamiento de Tarragona. Otras administraciones que también participarán con diferentes fórmulas de colaboración son la Diputació de Tarragona, el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Tarragona y los municipios de Altafulla, Constantí y Roda de Berà.

Con la creación del Consorcio, han destacado, las instituciones afianzan su compromiso con la preservación, la investigación y la difusión del legado romano de Tàrraco, un patrimonio esencial para la identidad y proyección cultural del territorio.

El consorcio será un instrumento de gestión que permita integrar otras entidades con los mismos objetivos con el fin de sumar, generar, vehicular y optimizar recursos y esfuerzos, tanto públicos como privados, y coordinar e impulsar las actuaciones de las partes consorciadas.

Presupuesto

El presupuesto del Consorcio será de 8 millones de euros anuales entre 2026 y 2029, con una aportación de unos 3,6 millones de euros anuales por parte de la Generalitat, unos 2,5 millones de euros anuales del Ayuntamiento de Tarragona y unos 100.000 euros anuales de la Diputació de Tarragona. Además, habrá que sumar los ingresos corrientes generados por los mismos monumentos, con una previsión de entre 1,7 y 2 millones de euros. El Consorcio también gestionará las inversiones previstas por el Ministerio de Cultura.