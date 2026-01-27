La cocaína rosa llega a Tarragona: un detenido por tráfico de drogas en Bonavista

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha detenido esta noche a un hombre de 20 años en Bonavista como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos han tenido lugar hacia las doce y media, cuando una patrulla que hacía tareas de seguridad ciudadana en el barrio ha identificado a dos personas después de observar una actitud sospechosa.

Los agentes han localizado un vehículo parado en medio del carril de circulación, con las puertas del conductor y del copiloto abiertas. Al ver el vehículo policial, los dos hombres que se encontraban al lado del coche han subido rápidamente al interior. Al acercarse, la patrulla ha detectado que los dos presentaban síntomas evidentes de ir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, motivo por el cual se les ha registrado.

El conductor llevaba en el bolsillo una bolsa hermética con una sustancia en forma de polvo y de color rosa, presuntamente TUSSI, con un peso de 0,44 gramos. A la otra persona no se le ha encontrado nada de interés.

Los mismos agentes han registrado el vehículo y han encontrado un tarro de cristal con una gran cantidad de la misma sustancia con un peso de 9,56 g. Además, en una bandeja han encontrado un paquete precintado y sin abrir de bolsas herméticas, presuntamente destinadas a la dosificación y venta de la sustancia estupefaciente.

El conductor ha afirmado que la sustancia era suya, hecho por el cual ha sido detenido por un delito contra la salud pública.