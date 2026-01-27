Alquilar un piso completo en Tarragona cuesta el triple que una habitación

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler en España evidencia una brecha cada vez mayor entre el coste para acceder a una vivienda completa y el de alquilar una habitación en un piso compartido. Según los últimos datos recopilados por el portal inmobiliario pisos.com, el precio medio de alquilar un inmueble completo de 90 m² en España se sitúa en 1.278,90 euros mensuales, mientras que una habitación en un piso compartido tiene un coste medio de 475,98 euros. Esto significa que, de media, alquilar un piso completo es casi 3 veces más caro que alquilar una habitación.

El análisis por capitales de provincia revela importantes disparidades territoriales. En el caso de Tarragona, el alquiler de un piso completo cuesta 1.083,66 euros, mientras que las habitaciones se alquilan por 367,00 euros, lo que supone que es 2,95 veces más caro.

En ránking de las diez ciudades más caras para alquilar un inmueble completo está encabezado por Barcelona, con 2.710,57 euros mensuales por un piso de 90 m², seguida de Madrid (2.662,80 euros), Donostia-San Sebastián (1.923,56 euros), Palma (1.745,22 euros), Sevilla (1.509,60 euros), Valencia (1.490,92 euros), Bilbao (1.433,27 euros), Málaga (1.425,82 euros), Las Palmas de Gran Canaria (1.230,89 euros) y Vitoria-Gasteiz (1.157,89 euros).

En el extremo contrario, las capitales más asequibles para alquilar un inmueble completo son Palencia (597,36 euros), Huelva (646,16 euros), Zamora (654,66 euros), Ciudad Real (673,95 euros), Ourense (673,36 euros), Jaén (696,99 euros), Lleida (686,90 euros), Cáceres (715,71 euros), Badajoz (721,60 euros) y Lugo (722,99 euros).

Taula amb els preus de lloguer d'un pis complet i una habitació a Espanya.pisos.com

Alquileres de habitaciones: Barcelona y Valencia en el top

Cuando se analiza el mercado de habitaciones en pisos compartidos, Barcelona vuelve a encabezar el ranking con 646 euros mensuales de media, seguida de Madrid (622,14 euros), Palma (617,31 euros), Valencia (616,74 euros), Donostia-San Sebastián (555,08 euros), Santa Cruz de Tenerife (504,08 euros), Cádiz (473,50 euros), Bilbao (461,88 euros), Málaga (455,36 euros) y Girona (442,89 euros). En Tarragona el alquiler de habitaciones es de unos 367,00 euros mensuales.

Las capitales donde resulta más económico alquilar una habitación son Badajoz (211 euros), Cáceres (220 euros), Burgos (245,76 euros), Palencia (246,43 euros), Córdoba (248,92 euros), Zamora (250 euros), Jaén (250,37 euros), Cuenca (270 euros), Salamanca (277,64 euros) y Ciudad Real (283,48 euros).

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «estas cifras ponen de manifiesto la dramática situación del mercado de alquiler en las grandes urbes españolas». «Cuando la diferencia entre alquilar un piso completo y una habitación es tan abultada, estamos ante un síntoma claro de que el acceso a una vivienda digna e independiente se está convirtiendo en un privilegio al alcance de muy pocos», ha añadido.

El hecho de que haya ciudades donde el alquiler es más barato demuestra «que aún existen mercados donde el alquiler mantiene una cierta proporcionalidad. Sin embargo, la tendencia general es preocupante y anticipa que cada vez más personas se verán obligadas a compartir piso durante más tiempo, retrasando su independencia y proyecto de vida», ha finalizado Font.