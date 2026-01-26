Tarragona da un nuevo paso para culminar la creación del Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado esta mañana estimar parcialmente las alegaciones presentadas al proyecto del Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco, un trámite necesario para avanzar hacia la aprobación definitiva del convenio y de los estatutos del ente. El acuerdo permite continuar el proceso administrativo por formalizar el consorcio entre la Generalitat de Catalunya, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y el consistorio tarraconense.

La Comisión Informativa había propuesto estimar parcialmente las alegaciones presentadas, con el fin de poder aprobar definitivamente el convenio a firmar entre las partes y así poder aprobar, definitivamente, la constitución del Consorcio y su estatuto.

Según el consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre este ha sido un paso más adelante hacia la aprobación definitiva. «Ahora empieza a funcionar una herramienta que hace mucho tiempo que se tendría que haber conseguido» y ha añadido, «una herramienta que nos permitirá no sólo mejorar en la eficacia a la hora de gestionar el patrimonio mundial, sino también mejorar la financiación y, por lo tanto, la inversión y el mantenimiento de todos nuestros bienes patrimoniales».

Recordamos que el Consejo Plenario del Ayuntamiento aprobó inicialmente la constitución y estatutos del consorcio, así como el convenio de creación, el pasado 27 de octubre de 2025. Este acuerdo se puso en exposición pública todo el mes de noviembre y ahora había que resolver las alegaciones. A partir de ahora hay que sacar adelante la aprobación definitiva, publicando una vez más los estatutos el tiempo que corresponda, en atención a las entidades consorciadas.