La Tabacalera ‘se pone guapa’ antes de la llegada de las grandes inversiones

El Ayuntamiento de Tarragona quiere poner a punto la Tabacalera antes de iniciar su transformación como nuevo polo cultural y educativo. Desde el pasado 12 de enero, el consistorio está llevando a cabo actuaciones de mejora y mantenimiento en el exterior del edificio, con el objetivo de adecuar este espacio histórico de cara a su futuro uso ciudadano. Les tareas, que se centran en el patio interior, consisten en la poda del arbolado, la retirada de ramas y hojas acumuladas, y la limpieza de tierras y excremento de palomas. Igualmente, se están desbrozando hierbas, arbustos y material de jardinería envejecido para mejorar de manera significativa el estado general y la imagen del entorno.

El consejero de Espacios Públicos, Medio Ambiente y Juventud, Guillermo García, ha destacado que «esta actuación permite poner orden y dignificar un espacio que había acumulado suciedad y vegetación envejecida, y que tiene que empezar a reflejar la importancia que tendrá en el futuro para la ciudad». En este sentido, el quinto teniente de alcalde ha remarcado que «no se trata sólo de una limpieza puntual, sino de un primer paso para preparar el entorno de la Tabacalera como espacio abierto, cuidado e integrado en la trama urbana».

Durante estas semanas, también se ha empezado la poda de las aceras del paseo principal y de los dos jardines pequeños situados delante de las antiguas casas del director y subdirector de la fábrica. Paralelamente a estas tareas, el consistorio sigue avanzando en las obras de sustitución de la roquera de madera situada delante de Tarragona Impulsa, en la avenida Vidal y Barraquer, que se reemplazará por un pavimento de áridos compactados, un material más resistente y adecuado para el uso intensivo. Según ha explicado García, «esta intervención mejorará la seguridad y la durabilidad del paso, reduciendo el mantenimiento y adaptándolo mejor al uso cotidiano». Está previsto que los trabajos finalicen a finales de febrero.

Millones comprometidos

Con todas estas actuaciones, la Tabacalera se pone guapa antes de la llegada de las grandes inversiones. Hace pocos días, el Ayuntamiento y la Diputación firmaron el convenio para el traslado la Escuela y Conservatorio de Música en el ala derecha del edificio, que ascenderá hasta los 15 millones de euros. También se han anunciado ya 20 millones para la futura biblioteca pública, 5,3 para la nueva sede del ICAC y 4,7 para el centro universitario de EUSES.