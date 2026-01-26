El PP de Tarragona carga contra Junts por su posición sobre las nucleares

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha acusado a Junts de mantener un discurso contradictorio sobre el futuro de las centrales nucleares y ha denunciado una «doble moral» entre lo que defiende en el territorio y lo que vota en Madrid. Según los populares, mientras Junts impulsa la prórroga de la vida útil de los reactores en el Consejo Comarcal de la Ribera de Ebro, en el Congreso de los Diputados ha facilitado con su voto el cierre definitivo de las centrales de Ascó y Vandellòs.

Desde Móra d'Ebre este lunes por la mañana, acompañada por el responsable local del PP de Móra d'Ebre, Francesc Launes, Elisa Vedrina ha recordado que los independentistas defenderán la prórroga de las centrales en el próximo pleno del Consejo Comarcal de este martes y buscarán el apoyo de socialistas y de ERC, justamente los que se opusieron al Congreso a este alargamiento de la vida de los reactores tarraconenses. «Junts quiere quedar bien en el territorio, pero después cuando puede evitar el cierre nuclear en Madrid, se abstiene para contentar en Sánchez. La verdad es que la clausura de las centrales de Ascó y Vandellòs es posible gracias a su rechazo a Madrid», ha lamentado Vedrina.

El PP ha reprochado que Junts quiera engañar en el territorio con un apoyo ficticio a los reactores nucleares de Tarragona cuando su partido vota en Madrid y consigue el contrario porque quiere conseguir «favores del Gobierno del PSOE y condenar el desarrollo de la provincia». PSC, ERC y Junts quieren empobrecer Tarragona, nos quieren dejar a oscuras. ¿Si cerramos los reactores que aportan el 60% por ciento de la energía a Cataluña, como lo haremos? ¿Comprando más gas ruso y emitiendo más gases de efecto invernadero a la atmósfera? No tiene ningún sentido el rumbo de los independentistas», ha explicado Vedrina.

El Partido Popular seguirá trabajando para conseguir la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares de España y de Tarragona. Estamos a favor de las energías renovables. Pero ahora mismo no estamos en condiciones de cerrar una fuente de energía que es segura, fiable, libre de emisiones y que da miles de puestos de trabajo en nuestra provincia», ha concluido Vedrina.