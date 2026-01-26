Diari Més

CULTURA

Pol Guasch: «Escribir tanto sobre la muerte ha sido una forma de tenerla controlada»

El escritor tarraconense publica 'Reliquia', una obra que reflexiona sobre los vínculos familiares a partir del suicidio de su padre

El escritor tarraconense Pol Guasch presentando su libro 'Reliquia' en la sede de Anagrama, en Barcelona

El escritor tarraconense Pol Guasch presentando su libro 'Reliquia' en la sede de Anagrama, en Barcelona

Publicado por
ACNAgència de notícies

Creado:

Actualizado:

El escritor tarraconense, Pol Guasch, ha publicado ‘Reliquia’ (Anagrama), una obra que reflexiona sobre los vínculos familiares a partir del suicidio de su padre. Diez años después de su muerte, Guasch acude a la literatura para hablar de su ausencia y capturar una presencia que se escapa de los discursos médicos, científicos o sociales.

En el libro reflexiona sobre el luto, la pérdida, la memoria, la amistad, el amor y la familia. Todo, a través de su propia historia, pero también la de otros de escritores que se suicidaron. «Escribir tanto sobre la muerte ha sido una forma de tenerla controlada», sostiene, «porque hablando y escribiendo sobre las cosas podemos generar nuevos conjuros que rompan las historias que nos condenan».

tracking