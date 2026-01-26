Pol Guasch: «Escribir tanto sobre la muerte ha sido una forma de tenerla controlada»

El escritor tarraconense, Pol Guasch, ha publicado ‘Reliquia’ (Anagrama), una obra que reflexiona sobre los vínculos familiares a partir del suicidio de su padre. Diez años después de su muerte, Guasch acude a la literatura para hablar de su ausencia y capturar una presencia que se escapa de los discursos médicos, científicos o sociales.

En el libro reflexiona sobre el luto, la pérdida, la memoria, la amistad, el amor y la familia. Todo, a través de su propia historia, pero también la de otros de escritores que se suicidaron. «Escribir tanto sobre la muerte ha sido una forma de tenerla controlada», sostiene, «porque hablando y escribiendo sobre las cosas podemos generar nuevos conjuros que rompan las historias que nos condenan».