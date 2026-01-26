El pleno de Tarragona extinguirá la concesión del trenecito turístico

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona debatirá hoy la extinción de la concesión del trenecito turístico en la empresa RJ Autocares por impagos en concepto de cánones correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Después de recibir la autorización por parte de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, los grupos municipales decidirán revocar el contrato con la adjudicataria actual, que debe más de 1,8 millones de euros en el consistorio.

El año 2020, la compañía ganó la licitación para gestionar el trenecito después de proponer un canon de 400.000 euros al año en su oferta. Esta cuantía estaba muy por encima de lo que marcaban los pliegos en aquel momento. El consistorio formalizó la adjudicación—por un periodo de diez años— el 31 de mayo en el 2021, a pesar de que RJ Autocares no empezó a operar hasta el 11 de abril del 2022.

Pocos días antes de iniciar el servicio, la firma presentó un escrito para solicitar una adecuación del importe anual por las consecuencias de la pandemia por la covid y el estallido de la guerra en Ucrania. Concretamente, pidió rebajar el canon hasta los 60.000 euros. Es decir, un 15% del importe que se acordó inicialmente. El departamento de Presupuestos y Contabilidad, así como el Jefe de gestión de Patrimonio —con el aval del Secretario general— rechazaron la petición en enero del 2024 y RJ Autocares presentó alegaciones, las cuales también fueron desestimadas en noviembre del mismo año.

El 26 de junio del 2025, el pleno municipal aprobó por unanimidad la extinción de la concesión vigente del servicio por impagos y el concesionario presentó alegaciones fuera de plazo el 18 de julio. El pasado 18 de diciembre, la Comisión Jurídica Asesora emitió un informe favorable a la finalización del contrato y, hoy, el pleno dará el paso definitivo. El trenecito turístico dejó de funcionar el 2 de noviembre.