El nuevo hotel de la Part Baixa se volverá a enviar a la Comisión de Urbanismo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El barrio del Port contará con un nuevo aparthotel, si así lo determina la Comisión de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya. El pleno municipal votará hoy enviar al organismo autonómico el plan de mejora urbana para la construcción del futuro equipamiento. Este se ubicará en la calle Pau del Protectorat y está previsto que tenga una sesentena de habitaciones.

El proyecto ya fue enviado a la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona el pasado 24 de julio del 2025. El 8 de octubre, el ente catalán decidió suspender la aprobación definitiva del plan y requirió un informe vinculante del Departament de Cultura, ya que había afectación en el subsuelo.

El 2 de diciembre, el Ayuntamiento recibió el informe favorable por parte de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural. De esta manera, se cumplieron los requerimientos exigidos para poder avanzar hacia la autorización final por parte de la Generalitat. Además, el proyecto cuenta con un informe jurídico favorable de la vicesecretaria.