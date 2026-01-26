Isabel Morales: «La mediación tiene un futuro muy positivo, pero no puede crecer a costa de la calidad»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Isabel Morales es presidenta de la Comisión de ADR y Mediación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona. Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley, analiza el impacto de la normativa, el papel de los abogados y los retos de futuro de los medios alternativos de resolución de conflictos.

¿La entrada en vigor de la nueva ley ha sido más rápida de lo que esperabais?

«Sí, no esperábamos que fuera tan inminente. Es cierto que los anteproyectos ya hacían prever que habría un recorrido, pero la entrada en vigor de una ley implica todo un protocolo y unas necesidades, tantos medios personales como económicos, que se han tenido que implantar de manera muy rápida. Eso nos ha obligado a hacer un esfuerzo importante por prepararnos y poder dar servicio a los compañeros».

¿Se ha dado más a conocer la mediación?

«La mediación ya tenía un recorrido y era una figura conocida, y está bien que sea así. Pero no tenemos que olvidar que hay otros medios alternativos de resolución de conflictos perfectamente válidos. La ciudadanía no se tiene que encajar sólo en la mediación».

¿Qué papel tienen los abogados en esta elección del método?

«Lo que tenemos que hacer los abogados es analizar cada conflicto y valorar qué medio es el más adecuado para el cliente y para su problemática. Aquí está donde se da un buen servicio profesional».

Ámbitos de actuación

¿En qué ámbitos funciona especialmente bien la mediación?

«Sobre todo en el ámbito familiar: divorcios, separaciones de parejas de hecho, modificaciones de medidas o herencias. Es un entorno donde hay muchas emociones implicadas, y la mediación trabaja precisamente desde aquí, facilitando la comunicación entre las partes sin la carga emocional».

¿Pero no siempre es la opción más adecuada, verdad?

«Exacto. Hay conflictos familiares donde no hay voluntad de comunicación o esta no es necesaria. En estos casos, puede ser más adecuada la conciliación, donde el profesional tiene un papel más proactivo, propone alternativas y ayuda a encontrar soluciones sin centrarse tanto en la gestión emocional».

¿Es importante que las partes conecten con la persona mediadora?

«Mucho. Tanto con la persona mediadora como con la conciliadora o con los mismos abogados. Es una relación de confianza. Hay profesionales muy buenos que, simplemente, no conectan con las partes, y entonces el proceso no funciona».

¿Qué son exactamente las mediaciones exprés?

«Es un proyecto piloto impulsado por la Generalitat, a través del Departamento de Justicia, pensado para procedimientos familiares ya judicializados. El objetivo es valorar qué casos se pueden resolver en dos sesiones de mediación antes de llegar a juicio, para descongestionar los juzgados».

FINANçAMENT «La apuesta del Gobierno tiene que ir acompañada de recursos»

¿Qué impacto pueden tener?

«Permiten hacer un filtro: hay conflictos sencillos que no hay que resolver por la vía litigiosa. A menudo también sirven para reconducir pretensiones que tienen un fuerte componente emocional y reformularlas de una manera más realista».

Mediar no es tan fácil como puede parecer...

«No, nada. Los abogados que ejercemos la mediación tenemos que estar legitimados como profesionales del derecho y, al mismo tiempo, tener una formación específica y actualizada en mediación. Hace falta dominar dos campos y tener una técnica propia para conectar con las partes y ofrecer un servicio de calidad».

¿Reclamáis más recursos al Departamento de Justicia?

«Sí. Hay una apuesta política clara por la mediación, pero si no va acompañada de medios cuesta mucho salir adelante. Y aquí quiero destacar especialmente el trabajo de los mediadores y mediadoras veteranos».

Papel de los veteranos

¿Por qué?

«Porque durante muchos años han trabajado de manera casi altruista, poniendo recursos de su bolsillo, formándose y creyendo en el sistema cuando todavía no había apoyo institucional. Gracias a ellos, hoy tenemos una base muy sólida. Es un trabajo que se tiene que reconocer claramente».

¿Como voz el futuro de la mediación con la nueva ley?

«Es previsible un futuro muy positivo, con más presencia y más uso. Pero tenemos que ir con cuidado: el crecimiento no puede ir en detrimento de la calidad. No todo se vale».

¿A qué se refiere exactamente?

«Cuando hay mucha prisa para implementar y obtener resultados, se puede perder de vista la calidad del servicio. Les personas mediadoras tienen que recordar que están sometidas a códigos deontológicos y que ofrecen un servicio que requiere rigor y responsabilidad. Más mediaciones no pueden significar peores mediaciones».