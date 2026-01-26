El Hospital Joan XXIII incorpora un tratamiento innovador para la hipertensión resistente

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona ha empezado a aplicar la denervación renal, una técnica de última generación para el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, dirigida a pacientes que no consiguen controlar la tensión con la medicación habitual. Este procedimiento, que se implanta por primera vez en la demarcación de Tarragona, ha sido impulsado por la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología y sitúa el centro como referente en el abordaje avanzado de esta patología cardiovascular.

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como el infarto de miocardio o el ictus. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de tomar múltiples fármacos, no consiguen controlar adecuadamente los índice de tensión arterial. En estos casos, conocidos como hipertensión refractaria, la denervación renal puede ser una opción terapéutica adyuvante.

José Luis Ferreiro, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, explica que «la denervación renal consiste en hacer unas pequeñas ablaciones por radiofrecuencia dentro de las arterias renales que reducen la actividad del sistema nervioso simpático, hecho que contribuye a disminuir la tensión arterial.» Estas ablaciones interrumpen las fibras nerviosas simpáticas que rodean las arterias de los riñones, responsables de enviar señales que mantienen elevada la tensión arterial. Al reducir esta inervación, disminuye la activación del sistema neurohormonal implicado en la regulación de la tensión. En algunos pacientes, esta técnica también permite reducir el número de fármacos necesarios para controlar la hipertensión, con el consiguiente beneficio para el paciente.

La denervación renal es un procedimiento mínimamente agresivo, muy seguro, que tiene una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos. Actualmente, está indicada para pacientes muy seleccionados y se prevé que en el área de referencia del Hospital Joan XXIII se puedan beneficiar entre cinco y diez pacientes el año, una cifra que podría aumentar en el futuro a medida que la técnica siga evolucionando y se consoliden los resultados.

La puesta en marcha de esta técnica ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los servicios de Cardiología y Nefrología, que han elaborado un protocolo por identificar qué pacientes pueden beneficiarse de esta técnica. En este sentido, han participado Júlia Garro, jefa del Servicio de Nefrología, Ramon Font, especialista en hipertensión, y el equipo de Cardiología Intervencionista, con el cardiólogo Francisco Fernández como responsable de llevar a cabo las intervenciones.

Con la incorporación de este procedimiento, el Hospital Universitario Joan XXIII refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia asistencial, y pone al alcance de la ciudadanía del territorio tratamientos avanzados en el ámbito de la cardiología.