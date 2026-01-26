«Ya he tenido que faltar al trabajo dos veces, tengo miedo de que no me permitan una tercera», dice una usuaria en la estación de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La nueva reanudación del servicio ferroviario de este lunes no ha puesto fin al malestar de los usuarios de Tarragona que esperaban, un día más, con mucha paciencia y poca información la llegada de sus trenes a la estación. Paola Ruiz y Jonathan Ulises conocen bien esta rutina. La pareja, que reside en Altafulla, se desplaza diariamente a Torredembarra, donde trabajan y donde estudia a su hija.

Hoy habían decidido pasar el día en Tarragona, confiando en que los trenes funcionarían con normalidad, pero se han encontrado una situación bien diferente de buena mañana. «Teníamos que coger el tren a las 7 h para llevar a nuestra hija a la escuela y a las 9 h todavía no había llegado, así que nos ha tocado ir en autobús», explica Ruiz.

«Íbamos a quedarnos en la ciudad hasta más tarde, porque no tenemos que volver a estar en la escuela hasta las 16.30 h, pero viendo cómo está la situación hemos decidido venir con antelación», dice Ulises. Y es que la pareja ha llegado a la estación de Tarragona dos horas antes de la hora de salida anunciada para su tren. «No sabemos cuánto rato nos tocará esperar, pero no podemos dejar a la niña sola», señala.

«Veremos cuánto de tiempo nos toca esperar después para volver de nuevo a Altafulla», añade. Al fin y al cabo, la pareja ya acumula varias experiencias negativas con Alrededores. «Nunca ha funcionado particularmente bien, pero desde la semana pasada no podemos ir a ningún sitio», denuncia Ruiz, que explica que la movilidad de su familia, como la de muchos otros usuarios, depende, sobre todo, de Renfe y Rodalies.

La falta de servicio y su mal funcionamiento, de hecho, ya la han provocado conflictos laborales. «He tenido que faltar al trabajo dos veces. La primera me la dejaron pasar, pero la segunda ya me insinuaron que me tendría que buscar la vida. ¿Si me echan a quien me paga el sueldo, Renfe?», relata Ruiz.

También critican la falta de información. «Si lo buscas en internet te dice que los trenes circulan, pero llegas a la estación y no hay ninguno. Después aquí te acercas a un trabajador y te dice que no sabe cuándo llegará el tren. Nadie sabe nada, lo único que puedes hacer es sentarse a esperar y perder el tiempo», lanza.