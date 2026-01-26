Frente común en el pleno de Tarragona para exigir que el servicio de trombectomía esté activo las 24 horas al Juan XXIII

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Clamor unánime en el Ayuntamiento de Tarragona para reclamar que el servicio de trombectomía del Hospital Joan XXIII esté operativo las 24 horas, los 365 días del año. Ayer, el pleno municipal dejó de lado las discrepancias habituales para hacer frente común y reclamar al Gobierno de la Generalitat «un plan ejecutivo con recursos, calendario, formación acreditada y estabilización de plantillas» para poder ampliar un servicio que es vital.

Actualmente, este tratamiento sólo está abierto de 8 a 20 h en días laborables. A las noches y los fines de semana, los pacientes que lo requieren tienen que ser trasladados hasta Bellvitge. Eso supone un gran riesgo, ya que el tiempo que se tarda en actuar es clave para evitar lesiones cerebrales y secuelas. Los 27 consejeros que conforman el plenario dieron apoyo a la moción presentada por ERC y ECP, en nombre de la Plataforma por la Sanidad Pública del Camp de Tarragona, y a la de Juntos; las cuales instaban a eliminar un «agravio territorial» que afecta directamente a la salud de la ciudadanía de toda la demarcación.

Consenso general

«Un ictus no entiende de horarios», señaló el consejero no adscrito a Javier Gómez, mientras que la consejera Elvira Vidal indicó que estas mociones «implican ponernos de acuerdo para que la igualdad sanitaria llegue a Tarragona». Por su parte, Jordi Collado (ECP) defendió que salvar una vida no admite dudas ni aplazamientos, aunque advirtió que el servicio 24 horas no puede recaer sobre la espalda de los profesionales: «Es imprescindible cuidarlos para que el sistema funcione». Coincidía Gemma Fusté (ERC), quien también remarcaba que «la vida de una persona de Tarragona vale exactamente lo mismo que la de cualquiera de otro punto del país».

«No puede ser que las posibilidades de recuperación de un paciente dependan de su código postal», remarcó Jordi Sendra (JxCat), que instó a los grupos a «presionar juntos» para revertir la situación. Maria Mercè Martorell (PP) también dio apoyo a las mociones, pero reprochó a los últimos Gobiernos de la Generalitat no haber priorizado un servicio que «habría evitado muertos y secuelas». «La diferencia entre vivir con dignidad o no, a menudo son minutos», dijo el consejero de Salud, Mario Soler (PSC), quién aseguró que el gobierno municipal tiene la voluntad de defender los derechos de todos los tarraconenses y «el estado del bienestar».