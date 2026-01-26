Imagen de un tren de mercancías a su paso por la estación de Tarragona.Gerard Martí

Después del grave accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo pasado en Adamuz (Córdoba), la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT) manifiesta su «profunda preocupación» por la inseguridad que supone el paso de trenes de mercancías por la costa, en medio de la industria química y de núcleos urbanos que superan los 100.000 habitantes.

Desde la FAVT consideran que «no se puede seguir poniendo en riesgo la ciudadanía ni el territorio». Por eso, rechazan el tercer carril ferroviario y defienden «de manera firme» que los trenes de mercancías circulen por el interior de nuestro territorio, como «única opción responsable y segura».

Además, viendo que ADIF, a través de sus estudios, no puede justificar la seguridad de la línea en el paso por la costa, «reiteramos nuestra exigencia que las mercancías circulen por el interior».

Finalmente, desde la federación vecinal alertan de que «cualquier anomalía, aunque sea ajena a la red ferroviaria, podría convertirse en una gran catástrofe a causa de las características del recorrido por la costa, cosa que no pasa al trazado interior».