Cortada la circulación de trenes R15 entre Tarragona y Reus por falta de tensión en la catenaria

Corte la circulación de trenes R15 entre Tarragona y Reus por falta de tensión en la catenaria

Una incidencia técnica en la infraestructura ha obligado a cortar la circulación de trenes de la línea R15 entre Tarragona y Reus a partir de las dos de este lunes mediodía. Según han detallado fuentes de Adif a ACN, se ha producido una falta de tensión en la catenaria impidiendo la circulación ferroviaria por este tramo.

A raíz del incidente, Renfe ha anunciado que los servicios alternativos con buses establecidos para cubrir alternativamente el trayecto de la línea R15 (que une Barcelona con Tarragona, Reus, Móra la Nova y Riba-Roja) hasta la estación de Reus se alargarán también hasta la de Tarragona efectuando todas las paradas intermedias.