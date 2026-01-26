El Ayuntamiento de Tarragona consulta en el mercado al mejor modelo para la futura planta solar de Bonavista

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona avanza en la definición de la futura planta fotovoltaica prevista en el barrio de Bonavista. Después de encargar un primer estudio de viabilidad, ahora el consistorio ha impulsado una consulta preliminar en el mercado para acabar de analizar y determinar al mejor modelo de instalación y explotación del parque solar previsto en la zona del mercadillo y el aparcamiento. «Queremos hacerlo bien y no equivocarnos con una inversión que será grande», afirma el consejero de Medio Ambiente, Guillermo García, quien explica que el objetivo es tener un proyecto «robusto» y «rentable».

Esta recogida de opiniones estará abierta a todos los operadores y empresas del sector, que pueden presentar sus propuestas hasta el 25 de febrero. Les aportaciones serán de carácter informativo y, por lo tanto, no generarán ningún compromiso por parte del Ayuntamiento, que ya ha notificado este proceso directamente a compañías como Iberdrola, Endesa, Som Energia, Grupo Enercoop, Acciona y Naturgy.

La consulta servirá para evaluar los diferentes sistemas jurídicos de gestión de la energía producida, que tiene que servir para el autoconsumo de los equipamientos municipales de la zona. Igualmente, el consistorio pretende que el excedente tenga un claro retorno social, especialmente para los barrios de Ponent más próximos a la instalación. «Tiene que servir para abastecer muchos servicios que hay allí y, si es posible, ofrecer a los vecinos y las vecinas más vulnerables energía sostenible y asequible», apunta a García.

Por otra parte, se valorará la viabilidad, los costes de implantación y explotación, la amortización de la inversión o la posible incorporación de sistemas de almacenamiento de energía para mejorar la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, tiene que permitir conocer el interés de las empresas en la participación en iniciativas públicas de producción y distribución de energía eléctrica con «un claro destino social de la misma». Tal como adelantó Diario Más, el gobierno estudia impulsar una colaboración publicoprivada mediante una «concesión administrativa».

Integrado en el entorno

El Ayuntamiento adjudicó a Venersol Engineering SL la elaboración del estudio de viabilidad técnica, jurídica y económica de la futura planta solar, proyectada con una potencia de 6,26 megavatios pico (MWp) y una generación anual de 9.373 megavatios hora (MWh). En un área de unos 6.000 m2 correspondiente al mercadillo, será obligatoria la construcción de una pérgola «icónica», con una estructura integrada en el entorno urbano que permita mantener el mercadillo y favorecer otras actividades lúdicas, deportivas o sociales.